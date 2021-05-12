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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:21 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 12:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye  sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i  Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak  tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın  da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her  seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler  (BM) parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli  bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan  gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil  ettiğine dikkati çekti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve  Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar  vermesi gerektiğini vurguladı.
 
Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü  gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın BM'de tüm bu konularda yakın iş birliği  sergileyeceğine inandığını dile getirdi.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı  kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

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