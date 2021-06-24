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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 19:35 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in  telefon görüşmesinde, Rusya'nın Türkiye ile hava ulaşımını yeniden başlatma  kararı ve Rus aşısı Sputnik V tedarikinin başlaması konusunun ele alındığı ifade  edildi.
 
Karabağ'daki duruma ilişkin son durumun da istişare edildiği bilgisine  yer verilen açıklamada, "Görüşmede, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin çalışmaları  olumlu olarak değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı; Rusya, Ermenistan ve  Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli bildirilerinde  öngörülen anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak için Rusya'nın  çabalarına desteğini dile getirdi." denildi.
 
Açıklamada, her iki liderin de bölgedeki ekonomik kalkınma ve ulaşım  altyapısının restorasyonu dahil koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını teyit  ettikleri kaydedildi.
 
Suriye krizinin çözümüne dair konuların da ele alındığı belirtilen  açıklamada, "Rus ve Türk ordularının İdlib'de ve ülkenin kuzey doğusundaki  gerginliğin tırmanmasını önlemeye yönelik ortak faaliyetlerinin ve bu bölgelerde  kalan terörist gruplarla mücadele etmenin önemi vurgulandı.” ifadesine yer  verildi.
 
Açıklamada, şahsi temasları sürdürme konusunda anlaşan iki liderin  görüşmesinde, Putin’in, Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği  görüşme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la izlenimlerini paylaştığı bildirildi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya
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