26 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.368 1.67 EURO 10,0220 -1.16
USD 8,2920 -0.92 ALTIN 473,050 -1.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla bir araya geldi

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA) |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldiği pilotların '26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda; Türk Hava Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan pilotlar ile sivil pilotlarla bir araya geldi.
 
Erdoğan çifti, pilotlarla sohbet edip, fotoğraf çektirerek, 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Erdoğan’ın görüştüğü pilotlar arasında, ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut ve Solotürk pilotu binbaşı Emre Mert ile Türk Yıldızları'ndan 2 pilot da yer aldı.
 
95630fdf3cd0b7e0c4f31f36b20274b6.jpg (600×407)
 
767a61732891621e1ce09013e0c73a03.jpg (600×391)
 
13c04f991a286142fadb2cb1ff1139b6.jpg (600×415)

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan pilot Esenboğa Havalimanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.