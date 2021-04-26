Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldiği pilotların '26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Erdoğan çifti, pilotlarla sohbet edip, fotoğraf çektirerek, 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Erdoğan’ın görüştüğü pilotlar arasında, ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut ve Solotürk pilotu binbaşı Emre Mert ile Türk Yıldızları'ndan 2 pilot da yer aldı.