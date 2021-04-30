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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturuldu

30 Nisan 2021 Cuma - 1:35 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 1:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.


Erdoğan paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz patlayıcı  tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve Boran  taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize  hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
 Paylaşımda tesisle ilgili bilgilerin anlatıldığı bir grafik de yer  aldı.
 
Tesisin 12 ayda 25 milyon dolarlık yatırımla kurulduğu bilgisinin  paylaşıldığı grafikte, yıllık üretim kapasitesinin 200 ton olduğu ve 4 bin 584  metrekare alan üzerinde kurulduğu aktarıldı.
 
Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla oluşturulan üretim hattında, roket  başlıkları, piroteknik malzemeler kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak  kullanılan RDX, HMX ve CXM üretilecek.
 
Havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili BORAN obüsünün yerli ve  milli olarak tasarlanıp üretildiği anlatılan grafikte, şu bilgiler yer aldı:
 
"Aynı kalibrede en hafif ve en etkili obüs özelliği taşıyor. 17  kilometrede mesafede etkin atış sağlıyor. 1 dakikadan az sürede atışa hazır hale  geliyor, dakikada 6 atış yapabiliyor. Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT  ise uzaktan kumandalı kontrol, 60 derece meyilli tırmanma, çoklu ataşman  kullanımı ve balistik koruma özelliklerini içeriyor. Modüler Barut Sistemi MBS de  Fırtına ve Panter obüsleri için özel olarak üretilirken, 42 kilometre menzile  sahip. Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı E ZMA da elektrikli hibrit sistem, 720  kilometre menzil, 10 saat savaş kabiliyeti ve uzaktan insansız kumanda özelliğine  sahip."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
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