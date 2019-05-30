Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Yanlarında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, 'Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.' sözlerine yer verdi.

Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz.

Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. pic.twitter.com/8mahZ3NrKE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Mayıs 2019