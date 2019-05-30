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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Yanlarında olacağız

30 Mayıs 2019 Perşembe - 23:24 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 23:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından DMD hastası Çağlar'ile bir videosunu paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, 'Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.' sözlerine yer verdi.

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