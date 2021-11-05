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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 21:32 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 21:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nin  ardından Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'na geçti.
 
Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut  Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim  Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı  Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,  Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar  Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insanı Kazım Türker de katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla  sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile  okul hakkında bilgi aldı.
 
Sınıfları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi.  Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da  çocuklara eşlik etti.
 
Erdoğan, çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirterek, "Kanun  seçen öğrenciler var mı?" diye sordu. Erdoğan, kanun seçen öğrencileri tebrik  ederek başarı diledi.
 
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan  öğrenciler Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağırarak tebrik eden  Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in armağan edeceğini belirttiği  hediyelerin takipçisi olmaları tavsiyesinde bulundu.
 
 
Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin  sınıfını da ziyaret etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve katılımcılar kurdele kesti.
 
Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında  emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle  şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir  üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında  kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını  yakalamış olacağız." dedi.
 
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Neyzen Sadrettin Özçimi'nin  kendi yaptığı bir neyi hediye etti.
 
 
"Tamamen Türk Müziği eğitim modeli uygulanıyor"
 
Törende konuşan hayırsever iş insanı Kazım Türker, Palet Türk Müziği  İlkokulu'nun Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu olduğunu belirterek, eğitim  faaliyetleri konusunda bilgi verdi.
 
Tamamen Türk Müziği eğitim modelinin uygulandığı ilkokulun, konusunda  uzman TRT sanatçılarıyla usta-çırak ilişkisinin başarıyla tamamlandığı nadir  eğitim kurumlarından biri olduğunu kaydeden Türker, "Okulumuzda tam donanımlı bir  konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım  atölyesi, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok  imkan bulunmaktadır." diye konuştu.
 
"Geleceğin gelenekle buluştuğu bir eğitim anlayışı, müziğin  beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet, bu duygulara sahip tam donanımlı  gerçek sanatçılar yetiştirmek için yola çıkmış olan Palet Türk Müziği İlkokulu,  bu sanata yeteneği olan tüm çocuklarımızı çatısı altında buluşturmak  istemektedir." diyen Türker, şöyle devam etti:
 
 
"Hemen yanı başımızda inşaatı devam eden ve yıl sonu teslim edeceğimiz  ikinci okulumuzu da inşallah kısa sürede açacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, bana bu  güzel hayır işlerinin yapımında vesile olmanızdan dolayı zatıalinize ve değerli  kardeşimiz Sayın Bilal Erdoğan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Rahmetli annem  Zekiye Türker'in adını okul kütüphanesine vererek gösterdiğiniz kadirşinaslık  için de ayrıca teşekkür ediyorum. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul  müfredatının yanına özel hazırlanan müzik dersleri ilave edilerek çocuklarımıza  Türk Müziği enstrümanlarının yapımının ve icrasının eğitimi verilmektedir. 24  kişilik sınırlı kontenjanı ve farklı burs imkanlarıyla Türkiye'de ilk defa  böylesine bir eğitimin verildiği Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini  önümüzdeki aylarda yapacağı yetenek sınavıyla seçecektir. Destek ve yardımlarını,  samimi ilgi ve katkılarını ilk harcın konulduğu andan bugüne kadar sürdüren Sayın  Bilal Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım başta  olmak üzere katılımlarıyla bizleri onurlandıran misafirlerimize teşekkür ediyor  ve saygılarımı sunuyorum."
 

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Recep Tayyip Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu açılış
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