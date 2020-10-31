Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
31 Ekim 2020 Cumartesi - 22:41 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 22:46