Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti
DHA | 06 Ekim 2021 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 16:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti