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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti

DHA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. 
 
  
 
  

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Recep Tayyip Erdoğan Duarte Pacheco Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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