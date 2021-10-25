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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

ANKARA (AA)  |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 21:33 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 21:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla  Mirziyoyev'i tebrik etti, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı  olması temennisinde bulundu.
 
Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni  dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha  da pekişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin  bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda  geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Mirziyoyev
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