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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftadan itibaren erteliyoruz

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek  vermek için gelecek haftadan itibaren kongreleri ertelediklerini belirterek,  "Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki  kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske,  mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan  il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Kongre heyecanını canlı bağlantıyla paylaşmak mecburiyetinde  kaldıklarını dile getiren Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle ülkede pek çok  faaliyete ara verildiğini veya sınırlama getirildiğini hatırlattı.
 
Erdoğan, siyasi parti kongreleri için herhangi bir engel bulunmadığını  belirterek, "Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki  haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerimizi salgının  seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden  tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle  yerine getiriyoruz." diye konuştu.
 
"Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın  musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları  yapmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi  sorunların farkında olduklarını, işi azalan, tamamen duran esnafın, sanatkarın,  işletmelerin ve buralarda çalışanların, aynı şekilde buralardan hizmet alan  vatandaşların sıkıntılarını da gayet iyi bildiklerini kaydetti.
 
Okulundan ayrı kalan öğrencilerin, öğretmenlerin, dışarıya çıkışları  sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin neler hissettiklerini tahmin  edebildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük  olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde  kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti  sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyelere indirerek  bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla  geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni  dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.
 
Sizlerin takip ettiği gibi 18 yıllık demokrasi ve kalkınma  mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz.  Hukuku altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek,  üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada  kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Türkiye'yi tarihinde görülmemiş  hizmetler ve eserlerle tanıştıran AK Parti, küresel siyasi ve ekonomik düzenin  yeniden inşasında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak programlara, kadrolara,  kabiliyete ve azme sahip tek partidir."
 
"Ülke genelinde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ile kurulan yeni yönetim  sistemini, reformlarla daha da güçlendirerek ülkeyi 2023 hedefleriyle mutlaka  buluşturacaklarını vurgulayarak, bununla kalmayacak gelecek kuşaklara 2053  vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceklerini  söyledi.
 
Bunun için önce kendi içlerinde, onunla birlikte ülke genelinde  birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkılacağını dile getiren Erdoğan,  milletin, huzurlu, güvenli, özgür ve müreffeh geleceği için tek umudunun yine AK  Parti olduğunu kaydetti.
 
"Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız milletimizdir"
Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Parti kadroları  olarak böylesine büyük bir sorumluluk altında olunduğunun bir an bile akıllardan  çıkarılmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına ve  milletimizin desteğine güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler  kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız  milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Sizlerden kendi şehirlerinizde  hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar  yaptıklarımızı, halen verdiğimiz mücadeleyi ve gelecekte nasıl bir Türkiye  tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini  almadığımız, sandıkta oyunu bize vermesini temin edemediğimiz tek bir kişi  kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz."
 
 
Böylesine kutlu bir davada asla senlik-benlik kavgasına, şahsi  hesaplara, kibre, atalete, tembelliğe yer olamayacağını belirten Erdoğan, kendini  partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonunun hüsran olduğunu söyledi.
 
Kendilerinin sadece milletin hizmetkarlığına talip olduklarını  vurgulayan Erdoğan, milletin de AK Parti'ye olan teveccühünün artarak devam  ettiğini dile getirdi.
 
Başlattıkları gönül seferberliğiyle üye sayılarını 11 milyon 200 binin  üzerine çıkardıklarını belirten Erdoğan, kadın ve gençlik kollarının üye  sayılarında da tarihlerinin en yüksek seviyelerini yakaladıklarını anlattı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız her yıl 1 milyon yeni üyeyi  saflarımıza katarak milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirmektir.  Kongrelerimizi ahde vefanın ve değişimin birlikte yaşandığı demokrasi şölenlerine  çeviriyoruz. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm  kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
 
"Yeni bir dönem başlattık"
Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük atılımlarını,  önlerine çıkartılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdıklarını dile  getiren Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin önünde set kuramayacaklarını  görenlerin, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüklerini, Türkiye'yi  yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisini harcayan bir yer haline  getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandıklarını  anlattı.
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa  çıkardıkça kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza  çıktılar. Bu saldırılara cevabımızı da içeride birlik ve beraberliğimizi  güçlendirerek, dışarıda siyasi, diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak  verdik.
 
Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya  çalıştılar. Harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi  sahillerimize hapsetmeye kalktılar. Yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız  sondajlarla bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbecileri özellikle  kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Meşru yönetimi destekleyerek orada da  heveslerini kursaklarında bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da bir  başka hamle yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları  sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.
 
Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, vadedecek hiçbir projesi, ortaya  koyacak hiçbir vizyonu olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine  giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar. Buna karşılık biz  önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her  karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde  yeni bir dönem başlattık."
 
Erdoğan, ne içeride ne dışarıda kimseyle kavga etmemeyi, kimsenin  hakkını, hukukunu çiğnememeyi, kimsenin meşru duruşunu bozmamayı amaçladıklarını  dile getirerek, dostları ve müttefikleriyle daha güçlü iş birliği halinde olmak  istediklerini vurguladı.
 
"Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri  tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni  düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil,  Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.  Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm  meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi  köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz." diye  konuştu.
 
İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı  ayrı çok derin ilişkiler olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle iş birliğimizi geliştirme  arayışındayız. Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak  bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu  fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham  etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı,  hukuku, adaleti, mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz.  Ülkemize karşı da aynı hakkaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz. Hiçbir  onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş  lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul  etmeyeceğine inanıyoruz.
 
Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı  birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu  için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vazettikleri değerleri kendileri  çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına  kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda  siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını  düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım  gelene üç-beş adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik, bundan sonra da aynı  samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz. AK Parti olarak, hükümet olarak, Meclis  grubu olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de  aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak  bu sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık  eylesin."
 

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