Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftadan itibaren erteliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek vermek için gelecek haftadan itibaren kongreleri ertelediklerini belirterek, "Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Kongre heyecanını canlı bağlantıyla paylaşmak mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle ülkede pek çok faaliyete ara verildiğini veya sınırlama getirildiğini hatırlattı.

Erdoğan, siyasi parti kongreleri için herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, "Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları yapmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkında olduklarını, işi azalan, tamamen duran esnafın, sanatkarın, işletmelerin ve buralarda çalışanların, aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşların sıkıntılarını da gayet iyi bildiklerini kaydetti.

Okulundan ayrı kalan öğrencilerin, öğretmenlerin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin neler hissettiklerini tahmin edebildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyelere indirerek bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.

Sizlerin takip ettiği gibi 18 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuku altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Türkiye'yi tarihinde görülmemiş hizmetler ve eserlerle tanıştıran AK Parti, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak programlara, kadrolara, kabiliyete ve azme sahip tek partidir."

"Ülke genelinde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ile kurulan yeni yönetim sistemini, reformlarla daha da güçlendirerek ülkeyi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacaklarını vurgulayarak, bununla kalmayacak gelecek kuşaklara 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceklerini söyledi.

Bunun için önce kendi içlerinde, onunla birlikte ülke genelinde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkılacağını dile getiren Erdoğan, milletin, huzurlu, güvenli, özgür ve müreffeh geleceği için tek umudunun yine AK Parti olduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız milletimizdir"

Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Parti kadroları olarak böylesine büyük bir sorumluluk altında olunduğunun bir an bile akıllardan çıkarılmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Sizlerden kendi şehirlerinizde hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar yaptıklarımızı, halen verdiğimiz mücadeleyi ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız, sandıkta oyunu bize vermesini temin edemediğimiz tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz."