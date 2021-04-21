Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi
AA | 21 Nisan 2021 Çarşamba - 21:52 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 21:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi
Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.
EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ
Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.