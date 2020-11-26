Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri telefonda da söylemiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın hitabet etme yeteneğini masaya yatırdı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı kompartıman kompartıman değerlendirmek gerekiyor. Ama kompartımanları bir araya getirdiğinizde bir ray üzerinde ve belli bir menzile doğru giden bir treni görüyorsunuz." dedi.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Bülent Arınç’ın konuşması, İhsan Arslan ’ın değerlendirmeleri üzerine son dönemlerin en “öfkeli” konuşmalarından birini yaptı. Mesajların çoğu AK Parti’nin içineydi ama hem içeriye, hem dışarıya önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı kompartıman kompartıman değerlendirmek gerekiyor. Ama kompartımanları bir araya getirdiğinizde bir ray üzerinde ve belli bir menzile doğru giden bir treni görüyorsunuz.

REFORMLAR İÇİN TAKVİM VERDİ

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının önemli bir bölümünü reformlar oluşturdu. Erdoğan geçen hafta “reform süreci”nden söz ettiğinde milletvekilleri heyecanlanmışlardı. Milletvekillerinin alkışlarından aradan geçen 1 hafta zarfında reform beklentisinin azalmadığını, arttığını gördük.

Erdoğan, dün bu konuda bir takvim verdi. “Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz” dedi.

EKONOMİDE GÜVEN İKLİMİNİN SAĞLANMASI

Daha önceki reform süreçleri, askeri vesayetin geriletilmesi, insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, Kürt sorunundaki yasakların ortadan kaldırılması, demokratik siyaset in alanını daraltan kurumların ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması gibi hedefler taşıyordu. Özellikle askeri vesayetin geriletilmesi ve Kürt sorununa sivil çözüm reformların iki önemli koçbaşını oluşturuyordu.

Ama bu kez farklı. Bu kez ekonomi, hukuk ve demokrasi başta olmak üzere üçlü sacayağı üzerine oturuyor.

Erdoğan, “İnsan Hakları Eylem Planı’na, ekonominin temeli olan güven iklimini de arttıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceğiz. Bu çerçevede yapılan hazırlıkları, insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek, grubumuz vasıtasıyla Meclis’in takdirine sunacağız” diye konuştu.

REFORMCU İKİLİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reformlar üzerinde çalıştıkları için adları, “reformcu ikili”ye çıktı. İki bakan salı günü bir araya gelerek ortak bir çalışma yaptılar.

Dün iki bakanla da ayaküstü konuşma imkânım oldu. Lütfi Elvan, “Gece üçten önce bakanlıktan çıkmıyorum. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde sektör temsilcileri ile bir araya geleceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise reformlarla ilgili çalışmaları olgunlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Reformlar önemli ancak daha önemlisi uygulamada yatıyor. Sermayenin güvenceye kavuşturulması konusunda düzenlemeler getiriliyor ama bu kez asıl reform uygulamaya dönük olacak. Örneğin Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veriyor. Yerel mahkeme bunu tanımıyor. Burada bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Yoksa hukukun üstünlüğü adına 40 tane düzenleme yapsanız ne olacak? Uygulanmadıktan sonra...

ARINÇ’A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bülent Arınç’ın açıklamalarına kızdığı söylenmişti. Zaten Arınç’ın istifasıyla sonuçlanan süreç bunu gösteriyor ama ben bu kadar kızdığını düşünmemiştim.

Arınç’a, “Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anladık. Yıllarca aramızdakilerin aynı trene binmesine ne demeli” diye tepki gösterdi.

KAVALA İÇİN NE DEDİ?

Belli ki Erdoğan, Bülent Arınç’ın açıklamaları üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapmış. Arınç’ın, Osman Kavala’yla ilgili sözlerini de es geçmedi. “Neymiş? Filancalar filancalar niye hâlâ hapisteymiş... Bunları ödüllendirecek halimiz yok” dedi. Ama dikkatinizi çekerim. Daha önce, “Kızıl Soros”, “Gezi’nin finansörü” diyerek Kavala’ya çok sert eleştiriler yöneltirdi. Ama bu kez, “Ödüllendirecek halimiz yok” demekle yetindi. Reform iklimi hâkim olursa Kavala konusunun bir sorun olmaktan çıkacağını düşünüyorum.

DEMİRTAŞ KIRMIZI ÇİZGİSİ

Erdoğan’ın kırmızı çizgisinin Selahattin Demirtaş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sanıyorum Arınç’a öfkenin altında yatan en önemli neden de Demirtaş’ın kitabını tavsiye etmesi oldu.

“Daha da ileri gidip, bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir” sözleriyle bunu ortaya koydu. Arınç’ın istifa kararının alındığı görüşmede aralarında böyle bir diyalog yaşanıyor.

TELEFONDA DA SÖYLEMİŞ

Arınç, “Sözleriniz bizi üzdü, rencide etti” deyince Erdoğan, “Sizin sözleriniz bizi daha çok üzdü. Beni rencide etti. Ellerinde Yasin Börü’nün, Kürtlerin kanı olan adamı başımıza çıkarıyorsun” diye tepki gösteriyor. Zaten dünkü konuşmasında da “Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur” dedi.

Erdoğan bunları söylerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önündeki kâğıda not alıyordu. Sonra onu ortadan kaldırdı.

CUMHUR İTTİFAKINA GÜÇLÜ DESTEK

Erdoğan’ın konuşmasının üçüncü kompartımanını ise cumhur ittifakına verdiği güçlü destek oluşturdu.

Erdoğan hem de bunu Bahçeli’nin sözlerine atıf yaparak gerçekleştirdi. Siyasette simgelerin yeri büyüktür. “Dün Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır” diye konuştu. Ama ondan önce bir cümlesi vardı. Erdoğan, reformları cumhur ittifakı olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Yani MHP’siz değil. MHP’ye rağmen değil, MHP ile birlikte nice reformlara...

ERDOĞAN BU HAMLEYİ NEDEN YAPTI?

Siyasi feraseti güçlü bir lider Erdoğan. Arınç’ın açıklamaları ile reform sürecinin zarar göreceğini, MHP’nin tedirgin edilmesinin siyasi kaosa neden olabilecek bir sürecin kapısını araladığını gördü. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali. Arınç’a söyledi ama parti içinde benzer değerlendirmeleri yapanlara da mesaj vermiş oldu. Bir anlamda öfkeli bir dille yeni bir ayar yaptı.