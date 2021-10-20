Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari tarafından başkent Abuja’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi.

Erdoğan Nijerya'da Cumhurbaşkanı Buhari tarafından resmi törenle karşılandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NDA RESMİ KARŞILAMA

Resmi temaslarına bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Buhari, anlaşmaların imza törenine katılacak, sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.