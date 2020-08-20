Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Abdulkadir Selvi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CNN Türk canlı yayınında, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmuş olabileceğini söyledi. Uluslararası ajanslar ise Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu ifade etti.

"CİDDİ MİKTARDA DOĞAL GAZ REZERVİ"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CNN Türk canlı yayınında yaptığı konuyla ilgili açıklamalarda "Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizin ciddi miktarda bir doğal gaz rezervine ulaşmış olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI BULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak uyandırırken, saatler sonra Bloomberg ve Londra merkezli Reuters haber ajansı Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı.

"BULUNAN KAYNAK YÜKSEK İHTİMALLE DOĞALGAZ"

Reuters'a konuşan bir yetkilinin, biri ciddi büyüklükte olmak üzere Karadeniz'de iki bölgede enerji kaynağı bulunduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bloomberg ise isimleri açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın da yüksek ihtimalle doğalgaz olduğunu belirtti. Söz konusu iki yetkilinin bulunan enerji kaynağının büyüklüğü, derinliği ve çıkarma zorluğuna yönelik ise bilgi paylaşmadığı ifade edildi.