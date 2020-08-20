Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Abdulkadir Selvi açıkladı

Cumuhrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamar büyük heyecan yarattı. Uluslararası ajanslar ve gazeteciler Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu yazdı.
"CİDDİ MİKTARDA DOĞAL GAZ REZERVİ"
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CNN Türk canlı yayınında yaptığı konuyla ilgili açıklamalarda "Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizin ciddi miktarda bir doğal gaz rezervine ulaşmış olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI BULDU"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak uyandırırken, saatler sonra Bloomberg ve Londra merkezli Reuters haber ajansı Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı.
"BULUNAN KAYNAK YÜKSEK İHTİMALLE DOĞALGAZ"
Reuters'a konuşan bir yetkilinin, biri ciddi büyüklükte olmak üzere Karadeniz'de iki bölgede enerji kaynağı bulunduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bloomberg ise isimleri açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın da yüksek ihtimalle doğalgaz olduğunu belirtti. Söz konusu iki yetkilinin bulunan enerji kaynağının büyüklüğü, derinliği ve çıkarma zorluğuna yönelik ise bilgi paylaşmadığı ifade edildi.
"ENERJİ REZERVİ BULUNMUŞ OLABİLİR"
CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan, Ankara kulislerinde "müjde" açıklamasıyla ilgili konuşulanları aktardı.
Alkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara'daki gazetecilerin tek bir gündemi var. Öncelikle şunu söyleyelim, farklı kaynaklardan farklı ipuçları geliyor. Ama edindiğimiz bilgiler bu müjdenin enerjiye dönük bir müjde olacağı yönünde.
Türkiye'nin hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de enerji alanında çalışmaları var. Karadeniz olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 1 ay önce Bakan Dönmez "Karadeniz'den daha ümitliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Fatih sondaj gemisi de Karadeniz'de çalışmalara başlamıştı. Yüksek olan ihtimali şu ki Zonguldak açıklarında Tuna-1'le yapılan çalışmalarda bir enerji rezervi bulunmuş olabileceği.
AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALAR
Akdeniz ihtimalini de dışlamamak gerekiyor. Yavuz ve Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmaları devam ediyor.
AŞI İDDİASI
Bir diğer iddia aşıyla ilgili. Türkiye'nin Rusya ile aşı konusunda iş birliği yapabileceği konuşulan bir diğer konu.