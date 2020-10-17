Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yeni doğalgaz rezervi

Türkiye'nin gözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı açıklamaya çevrildi. Erdoğan bugün yeni doğalgaz rezerv miktarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor" demişti
SON DAKİKA FİLYOS LİMANI MÜJDE İÇİN HAZIR
Bu gelişmenin ardından adeta heyecanın tavan yaptığı Zonguldak'ta Erdoğan'ın gelişi ve müjdeyi vereceği gün olan bugüne gözler çevrilmiş, hazırlıklar başlamıştı.
YENİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ FİLYOS İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bu gelişmelerin ardından Türkiye'den ve dünyadan medya kuruluşları büyük haberin verileceği Zonguldak'ta konuşlanmaya başladı. Ancak yeni doğalgaz rezervinin açıklanacağı nokta olan Zonguldak'ta adeta bu çalışmaların karadaki merkez üssü olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nı ilk kez görüntülendi.