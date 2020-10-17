17 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.193 1.04 EURO 9,3130 0.19
USD 7,9350 0.03 ALTIN 484,310 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yeni doğalgaz rezervi

17 Ekim 2020 Cumartesi - 10:33 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 10:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamada verdiği müjdesinin ardından Zonguldak'ta haraketlilik başladı. Tüm Türkiye gözünü yeni rezerv miktarının açıklanacağı Zonguldak’a çevirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bölgede olacak ve Fatih sondaj gemisini ziyaret ederek yeni rezerv miktarını bizzat duyuracak.


Türkiye'nin gözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı açıklamaya çevrildi. Erdoğan bugün yeni doğalgaz rezerv miktarını açıklayacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor" demişti
 
SON DAKİKA FİLYOS LİMANI MÜJDE İÇİN HAZIR
 
Bu gelişmenin ardından adeta heyecanın tavan yaptığı Zonguldak'ta Erdoğan'ın gelişi ve müjdeyi vereceği gün olan bugüne gözler çevrilmiş, hazırlıklar başlamıştı.
 
YENİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ FİLYOS İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
 
Bu gelişmelerin ardından Türkiye'den ve dünyadan medya kuruluşları büyük haberin verileceği Zonguldak'ta konuşlanmaya başladı. Ancak yeni doğalgaz rezervinin açıklanacağı nokta olan Zonguldak'ta adeta bu çalışmaların karadaki merkez üssü olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nı ilk kez görüntülendi.

ETİKETLER

doğalgaz cumhurbaşkanı erdoğan zonguldak rezerv
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.