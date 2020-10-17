Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yeni doğalgaz rezervi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamada verdiği müjdesinin ardından Zonguldak'ta haraketlilik başladı. Tüm Türkiye gözünü yeni rezerv miktarının açıklanacağı Zonguldak’a çevirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bölgede olacak ve Fatih sondaj gemisini ziyaret ederek yeni rezerv miktarını bizzat duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor" demişti

SON DAKİKA FİLYOS LİMANI MÜJDE İÇİN HAZIR

Bu gelişmenin ardından adeta heyecanın tavan yaptığı Zonguldak'ta Erdoğan'ın gelişi ve müjdeyi vereceği gün olan bugüne gözler çevrilmiş, hazırlıklar başlamıştı.

YENİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ FİLYOS İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'den ve dünyadan medya kuruluşları büyük haberin verileceği Zonguldak'ta konuşlanmaya başladı. Ancak yeni doğalgaz rezervinin açıklanacağı nokta olan Zonguldak'ta adeta bu çalışmaların karadaki merkez üssü olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nı ilk kez görüntülendi.