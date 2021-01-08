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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ülkemize bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

08 Ocak 2021 Cuma - 14:31 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 14:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Hem mikro uydu geliştirme hem de bunları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Ülkemize bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 
 
Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.
 
Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor
 
Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Türksat 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.
 
Amacımız TÜRKSAT 6A'yı 2022 yılında uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz.
 
Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız.
 
Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Hem mikro uydu geliştirme hem de bunları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Ülkemize bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
 
 

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