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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin öğretmen ataması yapılacak

08 Eylül 2021 Çarşamba - 20:28 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 20:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından öğretmenlere atama müjdesi verdi. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
 
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştireceklerini duyurdu:
 
"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
 

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