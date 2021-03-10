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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 16 bin kişiye istihdam sağlanacak...

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 16:01 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan açıklamasında 'Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak" derken Putin ise, 2 ülke arasındaki dostluğun pekişeceğini belirtti ve "Yeni bir dönem başlıyor" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli enerji  altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde  attığımız stratejik bir adımdır." dedi. 
 
Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesinin Temel Atma  Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlandı.
 
 
 
Kendisinden önce Moskova'dan canlı bağlantıyla törene katılan ve  hitaplarını gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e temel atma  törenine iştirak nezaketi gösterdiği için teşekkür eden Erdoğan, bugün Türkiye'ye  yeni bir eseri daha kazandırmanın haklı gururunu birlikte yaşadıklarını belirtti.
 
Erdoğan, temelini 3 yıl önce Putin ile birlikte attıkları güç  santralinin, bugün 3. reaktörünün inşasına başladıklarını, önümüzdeki yıl 4.  reaktörün de temelini atacaklarını söyledi.
 
"Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji  tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." diyen Erdoğan, bu  hamle ile enerjide ülkenin yarınlarını garanti altına almayı hedeflediklerine  işaret etti.
 
 
Erdoğan, "Koronavirüs salgınının yıkıcı etkilerine rağmen ekonomimiz  hamdolsun istikrarlı biçimde büyümeyi sürdürüyor. Geçen sene dünyada birçok ülke  ciddi ekonomik daralmalar yaşarken, biz yüzde 1,8'lik bir büyüme oranına ulaştık.  İnşallah bu sene büyümemizin çok daha yüksek olacağına inanıyoruz. Ekonomik  büyümemize bağlı olarak enerjiye, güvenilir, kesintisiz ve uygun fiyatlı erişim  ihtiyacımız da artıyor. 'Enerjiye yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır'  anlayışıyla bu alandaki projelerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte  özellikle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz.  Nitekim, kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde  63,7 seviyesine ulaştı. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin  900 megavatlık ilave kurulu gücü devreye aldık." diye konuştu. Erdoğan,  "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü  Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Doğu Akdeniz'deki  sondaj ve sismik arama çalışmalarından da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz.  Nükleer enerji, 'enerji politikamız' bakımından özel bir yere sahiptir."  ifadelerini kullandı.
 
 
"Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacak"
"Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir  zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir." ifadesini  kullanan Erdoğan, nükleer santralin, oluşturacağı ekonomik ivmeyle birçok yan  sektöre de katkı yapacağına dikkat çekti.
 
Erdoğan, şunları söyledi:
"Tesisimiz yapım esnasında en yoğun dönemde 16 bin, üretim döneminde  ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacaktır. Nitekim proje kapsamında yetiştirilmek  üzere seçilen öğrencilerimizden 186'sı 6,5 yıllık zorlu eğitimlerini tamamlayarak  ülkemize döndü. Bu gençlerimiz mühendislikten yöneticiliğe kadar nükleer güç  santralimizin tüm süreçlerinde görev alacaktır. Böylece Türkiye'nin nükleer  enerjide beyin takımı oluşacak, milli enerji seferberliğimiz yeni neferler  kazanacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin ilk reaktörünü 2023 yılında  devreye almayı hedefliyoruz. Toplam 4 reaktörden oluşacak bu santralin diğer  reaktörlerinin de  peyderpey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız.  Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine  katacağız. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu, yıllık 35  milyar kilovatsaat elektrik üreterek, ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu  karşılayacaktır."
 
 
"Yaklaşık 550 bin parçadan oluşuyor"
Erdoğan, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyle inşa  ettikleri santralin her aşamasının dikkat ve mükemmel planlama gerektirdiğini  vurguladı.
 
Her türlü tedbir alarak emin adımlarla ilerlemeye çalıştıklarını,  bilhassa emniyetten kesinlikle taviz vermediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yaklaşık  550 bin parçadan oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizi en ileri düzeyde güvenlik  sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına  uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz." dedi.
 
Erdoğan, devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biri  olarak gördüklerini, iş birliklerini yeni projelerle derinleştirme noktasında  Putin ile aynı güçlü iradeyi paylaştıklarını aktardı.
 
Putin ile tesis ettikleri yakın diyaloğun, sadece ikili ilişkilerde  değil, bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da kilit rol oynadığına dikkati  çeken Erdoğan, Libya'dan Dağlık Karabağ'a, Suriye'den diğer meselelere kadar  birçok alanda Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduklarını  ifade etti.
 
 
Önümüzdeki dönemde bu işbirliğini ilerletmekte kararlı olduklarına  dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçen sene koronavirüs sebebiyle ekonomide, turizmde, yatırımlar ve  dış ticarette yaşadığımız ivme kaybını da inşallah bu yıl telafi edeceğiz. Sağlık  altyapımız sayesinde, oluşturduğumuz engelsiz ve güvenli turizm anlayışıyla bu  sene de Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bu tesisin kurulmasına giden  yolda gösterdikleri gayretleri için başta Sayın Putin olmak üzere emeği geçen  herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde bu projeyi mümkün kılan, gece  gündüz demeden çalışan tüm kurumlarımızı, yöneticilerimizi, idari ve teknik  personelimizi tebrik ediyorum. Bu muhteşem eserin Türk milletine ve Rus halkına  hayırlı olmasını diliyorum."
 
Konuşmaların ardından, Erdoğan ve Putin'in talimatlarıyla tören  alanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Rusya Devlet  Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Alexey Likhachev tarafından butona  basılarak temel atıldı.
 
Erdoğan, törenin sonunda, "En kısa zamanda değerli dostumla yüz yüze  görüşmek üzere." dedi.
 
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile  Rusya’nın ortak projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yeni bir dönemin  başladığını belirterek, "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin  enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek."  dedi. 
 
Putin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer  Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferans  yöntemiyle katıldı.
 
Akkuyu NGS projesinde gelinen aşamayla ilgili tüm tarafları tebrik  eden Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor.  Akkuyu sahasında toplam dört ünite kurulacak. Kurulu gücü 4 bin 800 megavat  olacak." diye konuştu.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nisan 2018’de projede  birinci ünitenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Putin, "Rus  ve Türk uzmanların, mühendislerin ve işçilerin sarf ettikleri eşgüdümlü çabalar  sayesinde santralin inşaatının belirlenen program çerçevesinde devam etmesi  konusunda memnuniyetimi dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Projenin inşaatındaki teknik konularda son derece gelişmiş çözümlerin  uygulandığını vurgulayan Putin, "Hatta Kovid-19 salgınıyla ilgili birtakım  zorluklar bile bizi engelleyemedi. Projede yer alan personelin sağlık güvenliğini  korumak için tüm gerekli tedbirler en üst düzeyde alınıyor." şeklinde konuştu.
 
 
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Akkuyu'ya desteği sürdüreceğiz"
Putin, Akkuyu NGS’nin 2023’te devreye alınacağını belirterek, "2023  aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağı senedir.  Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan  bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem  vermekteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ileride de Akkuyu  projesine gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Akkuyu’nun Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Putin,  "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi  katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Türk tüketicileri için de  ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak." dedi.
 
Putin, projeyle Türkiye’de yeni bir endüstrinin kurulduğunu  belirterek, "Nükleer enerji sektörünü yaratıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin hem  bilim hem de sanayi potansiyeli daha da güçlenecek. Şu an itibarıyla sahada  çalışan ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşı olan personel sayısı 8 bine çıktı."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Akkuyu NGS'de üst düzey güvenlik tedbirleri
Rus lider Putin, çok sayıda Türk öğrencinin de ileride Akkuyu’da  istihdam edilmek üzere Rusya’da eğitim aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Türk mezunlarımızın sayısı bu sene 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor.  Böylelikle Akkuyu NGS devreye gireceği zaman Türk nükleer sanayi için yeterli  kadrolar yetişmiş olacak. Ayrıca Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik  tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni  yapıyoruz. Rus tarafı hem inşaat sürecinde hem de müteahhitlik çalışmalarında Rus  şirketlerinin yanı sıra Türk şirketlerinden de geniş şekilde yararlanıyor. Proje  için verilen siparişlerin büyük bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor ve  bu da projenin tüm katılımcıları için ticari anlamda ne kadar cazip olduğunu  gösteriyor."
 
İki lider görüşmek için sözleşti
Akkuyu NGS’nin hayata geçirilmesinin Türk ve Rus ilişkileri açısından  önemli olduğunun altını çizen Putin, iki ülke arasındaki ortaklıkların genel  anlamda derinleşmesine de katkı sağlayacağını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "En kısa zamanda değerli dostumla yüz yüze  görüşmek üzere" sözlerinin ardından Putin, "Anlaştık. Uzun süredir görüşmedik.  Bunu yakın bir zamanda yapmamız lazım." dedi.
 
 
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü  Alexey Likhachev, bu yıl içinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) anahtar  niteliğinde birinci ve ikinci ünitesinde reaktörün gövdesini monte edeceklerini  söyledi.
 
Likhachev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu  Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS'nin  üçüncü güç ünitesinin temel atma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine  çalışmalarında verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalara başladıklarını ifade eden Likhachev,  şöyle konuştu:
"Altyapıyla ilgili paralel olarak çalışmalara devam ediyoruz. Biz bu  yıl içerisinde anahtar niteliğinde birinci ve ikinci ünitede artık reaktörün  gövdesini monte edeceğiz. Koruma sistemini inşa edeceğiz ve montajına geçeceğiz.  Bizler sürekli olarak santralin Türk iş çevreleri tarafından ilgiyle izlendiğini  görüyoruz. Şu an şantiyemizde 400'den fazla Türk şirketi çalışmaktadır. Bu  şirketler malzeme hizmeti vermektedir. Türk tedarikçilerden bugüne kadar 2 milyar  dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapılmıştır. Burada çok önemli bir husus var.  Ana müteahhidimiz Türk ve Rus şirketi ortak olarak bulunmaktadır."
 
Likhachev, yerlileşme çalışmaları kapsamında birçok önemli çalışma  yapıldığını, proje için birçok parçanın Türkiye'de üretileceğini dile getirdi.
 
Santralde 143 Türk mühendisin çalışmaya başladığını, halen 107  mühendisin de Rusya'da eğitim aldığını belirten Likhachev, şunları kaydetti:
"Bu kişilerin sayısı sürekli artacaktır. Hükümetler arası anlaşmaya  göre sürekli olarak Rusya tarafından personelin hazırlanmasına devam edilecektir.  İnşa edilen bu santral referanslı bir projeye göre yapılmaktadır. Bu nedenle Türk  uzmanlarımız eğitim ve deneyimlerini mevcut çalışma sisteminde görebilirler.  Bizler sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'de söylendiği gibi 'bir taştan duvar  olmaz'. Dolayısıyla biz hep birlikte bu çalışmalara devam etmek istiyoruz."
 
Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  Likhachev ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve Türk  yetkililerle sohbet etti. Daha sonra Türk ve Rus heyet fotoğraf çektirdi.
 
 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de  yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü ve son  reaktörünün temelinin gelecek sene atılacağını belirterek, "Akkuyu, 2023 yılında,  yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün  yepyeni bir enerjiyle tanışacak." dedi. 
 
Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet  Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS'nin üçüncü güç  ünitesinin temel atma töreninde konuştu.
 
 
Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerine yaklaştığını aktaran  Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından  birini daha geride bırakıyoruz. Türkiye için yarım asrı aşan bir rüya daha gerçek  olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla  hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son  reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin  100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle  tanışacak. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji  üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak." dedi.
 
 
Dönmez, enerjide kaynak çeşitliliğinin arttırılmasının önemine işaret  ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en büyük  ekonomilerinden biri olma hedefimize doğru ilerliyoruz. Türkiye büyüdükçe,  Türkiye geliştikçe enerjiye olan ihtiyacımız da artıyor. Enerjide arz  güvenliğimizi sağlamak için kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir  enerji arzının sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Nükleer enerjinin  devreye girmesiyle de ithal kaynakların payı bir miktar daha düşecek. Bu sayede  enerjide hem kaynağın hem de maliyetlerin daha yönetilebilir olması açısından  önemli bir avantaj sağlayacağız. Yine Akkuyu ile birlikte, 7 gün 24 saat, ikim ve  mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz.  Özellikle geçtiğimiz kış ağır mevsim şartlarından dolayı pek çok ülkede elektrik  kesintileri yaşandı. Bu durum nükleer santraller gibi baz yük elektrik  tesislerinin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu."
 
 
"Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"
Santralin, Türkiye'nin enerji üretimine sunacağı katkıları anlatan  Dönmez, şunları ifade etti:
"Akkuyu'nun tasarımı çok sayıda doğal olay ve insan kaynaklı iç ve dış  riskler en ince detayına kadar göz önüne alınarak hesaplandı. Akkuyu tam kapasite  devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaatlik enerjiyle, tek başına  tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Akkuyu işletmede  kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek. Sıfır  emisyon değeriyle elektrik üretecek Akkuyu, yeşil enerji hedefimizin de önemli  bir parçası haline gelecek. Akkuyu, yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4  milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı  karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor."
 
 
Dönmez, projenin, üst düzey yerli teknoloji üretimi ve yerli sanayinin  gelişmesi açısından da yarar sağlayacağına işaret etti.
Projenin, inşaat aşamasında en yoğun dönemde 16 bin işçinin sahada ter  dökeceğini vurgulayan Dönmez, "İşletme aşamasında da inşallah 4 bin kişiyi  Akkuyu’da istihdam edeceğiz. Bugüne kadar Akkuyu’da 70 bin adam/saati Nükleer  Düzenleme Kurumumuz, 327 bin adam/saati de üçüncü taraf olmak üzere toplam 397  bin adam/saatlik denetim gerçekleştirildi. 14 uzmanımız saha, inşaat ve montaj  denetimlerine devam ediyor. Yakın zamanda bu sayıyı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz."  dedi.
 
 
"Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak"
Dönmez, nükleeri sadece elektrik üretiminde değil, ileri teknoloji  üretiminde de kullanacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma,  sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını, nükleer  teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf  atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken 'know-how' transferiyle  de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle  birlikte, ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz."
 
Proje kapsamında mühendislik eğitimi alan öğrencilere de değinen Bakan  Dönmez, şunları kaydetti:
"Bugün 186 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu’da göreve  başladı. 2029’a kadar bu sayı 468’e ulaşacak. Gençlerimizin bilgisi, birikimi ve  en önemlisi de enerjisiyle, inanıyorum ki Türkiye, yakın zamanda nükleer  teknolojilere adını yazdıran ülkelerden biri olacak. Sözlerime son vermeden önce,  vizyonuyla Türkiye’yi nükleer enerjiyle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve  desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e şükranlarımı  sunuyorum."
 

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