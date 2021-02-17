Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Ödemelere yüzde 100 artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere gübre desteğiyle ilgili müjde verdiklerini ifade ederek, 'Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantı sonrasından çiftçilere müjde verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

ÇİFTÇİYE 2 MÜJDE BİRDEN

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.