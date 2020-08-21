Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı! Tarihin en büyük doğalgaz keşfi

Bugün bize bu sevinci yaşatan Fatih ve diğer gemilerimiz ile bu alanda en büyük ülkeler arasında yer aldık. Dünya fiyatlarının bir hayli altında ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız araştırmaların maliyeti de oldukça düşüktür. Yerli ve milli imkanlar ile hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

Aziz Milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baknalığı'mızın kıymettli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak için bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın temeli içinde çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji ile mümkündür. Hiçbir çatışma yoktur ki öyle ya da böyle gerisinde enerji yatmasın.

Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz 'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır.

Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz.

Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.

Ülkemizin enerji sorununu çözmekte kararlıyız. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde ilerleme göstersek de, hala bu alanda ithalatçı pozisyonundayız. Cari açığın sebebi de bu değil mi? İhracatçı olana kadar bize durmak yok. Her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan her alanda varlığımızı göstermeye kararlıyız. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde durabilecek güce ve kaynağa sahiptir.