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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük felaket yaşadılar, rabbim yardımcıları olsun

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 14:22 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca  Camisi'ne geçti.
 
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından camideki cemaate  seslenerek, koronavirüsten korunmak için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.
 
"Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok  çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı  olcaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz  bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara  bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu  konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün  hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın.  Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun  görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor  diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua  bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun  inşallah."
 
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen  eşlik etti.
 
  
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PAZARTESİ GÜNÜ GİRESUN'DA OLACAĞIM
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Giresun birçok  ilçesinde büyük bir felaket yaşadı. Rabb'im yar, yardımcıları olsun. Nasip olursa  inşallah pazartesi günü ben de Giresun'da olacağım." dedi. 
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Espiye ilçesine bağlı Erincek  köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi. Pakdemirli,  daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonu ile aradı.
 
Erdoğan, Espiye'nin Ericek köyündeki vatandaşlara, İstanbul'daki Büyük  Çamlıca Camisi'nden en kalbi selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi.  Giresun'un birçok ilçesiyle büyük bir felaketi yaşadığını ifade eden Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Rabb'im yar, yardımcıları olsun. Nasip olursa inşallah pazartesi günü  ben de Giresun'da olacağım. Oraya gelip şu son durumları yerinde, birlikte bir  etüt edelim diyorum. Şu an itibariyle verilen destekler bir yana vereceğimiz  destekleri yine sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla sürece atlatmış  olacağız. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da  ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar ve göstermeye de devam edecekler,  devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız, inanıyorum ki sizler de zaten bizlere  hep beraber oldunuz."
 
 
Erdoğan, toprak altında kalmış araçlardan şu an itibarıyla yaklaşık  160'ının bedelini ödediklerine işaret ederek şunları kaydetti:
"Bundan sonraki süreçte de bunlar ödenmeye devam edilecek. Bütün  mesele en az hasarla vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermek. Bir taraftan  tabii TOKİ elinden gelen büyük bir gayretle, süratle yıkılan evleri vesaire  bunların yerine yeni yapılacak evlerle, konutlarla sıkıntıları inşallah sıkıntıyı  gidermiş olacağız. Şunu bilmenizi istiyorum bu devlet hiçbir zaman milletini  yalnız bırakmaz, vatandaşlarını yalnız bırakmaz. Biz nasıl bütün depremlerde  vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak  aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu  hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın.  Pazartesi inşallah ben de Giresun'dayım. Yerinde tespit ederek adımlarımızı  inşallah atmış olacağız."
 
Ericek köyü sakinleri Erdoğan'a teşekkür etti.
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Üsküdar'daki bir taksi durağını ziyaret etti. 
 
Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Üsküdar'daki  Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, aracında kendisini arayan Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli ile görüştü.
 
Daha sonra güzergahı üzerinde bulunan Üsküdar Nato taksi durağında  makam aracını durduran Erdoğan, aracından inerek taksi durağına ziyarette  bulundu.
 
Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çay içen Erdoğan,  vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
 

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