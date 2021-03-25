25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 -0.71 EURO 9,4410 0.59
USD 7,9530 0.40 ALTIN 446,470 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Siyaset Haberleri »
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 15:49 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.


Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı  Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava  adamı olan Yazıcıoğlu'nu vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad eden Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve  beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen  tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim  hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenabı Allah'tan  rahmet niyaz ediyor, ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve  milletimize başsağlığı diliyorum."

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu mesaj
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.