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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 19:15 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 19:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan ve Yazıcıoğlu, görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekindi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu
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