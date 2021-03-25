Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan ve Yazıcıoğlu, görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü
DHA | 25 Mart 2021 Perşembe - 19:15 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 19:15