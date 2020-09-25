25 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.124 0.41 EURO 8,9160 0.15
USD 7,6680 0.56 ALTIN 459,150 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Dodon ile görüştü

25 Eylül 2020 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldova
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.