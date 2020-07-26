Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni hizmet binası açılış törenine katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli ünitelerinde biri olan İstanbul Bölge Başkanlığı, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak yeni bir hizmet binasına kavuştu. Söz konusu inşaat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını, istihbari kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığını ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış.

Teşkilat, projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara 'daki karargahı ile benzer şekilde yatay bir mimari inşa edildi. Kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı ve bina modern ve akıllı bir bina olarak inşa edildi. Yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip.