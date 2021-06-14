Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmenin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ilk yüz yüze toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e "Görüşmelerimizi özel hattan yapalım" mesajı verdiğini aktardı. Erdoğan bugünkü görüşmelerinde Fransa liderinin "İslâm karşıtı olmam mümkün değil" dediğini açıkladı.

NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçen Erdoğan, çok önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

* Sayın Miçotakis'le görüşmemizde yeniden canlandırdığımız diyalog mekanizmasını kararlaştırdık. Pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı atılması konusunda fikir birliğine vardık. Biz görüşmelerimizi özel hattan yapmak suretiyle aramıza kimseyi sokmama kararını vardık.

YUNANİSTAN İLE ÖZEL HAT

* Sayın Miçotakis in ifadelerine aynen katılıyorum. Sessiz sakin bir yıl oldu olacak düşüncesini paylaşıyorum. Aramızda güzel bir görüşme geçti. Gerek Ege'de olsun diğer bölgelerde olsun şunu söyledim. 3. ülke ve ya kişileri karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı durumlar olduğunda sizi özel hattan arayım siz de beni arayın herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye- Yunanistan olarak adımlarımızı atalım.

* Bazı örnekler oldu. Mesela dedim şu: Bu konuyla ilgili olarak kararımızı verdiğimizde size verelim ve masanın üzerinden o sorunu kaldıralım. Ayrıca bizim sizden bir isteğimiz olduğunda siz onu masadan kaldırdığınızda bu masa sorun masası olmaktan çıkıp çözüm masası haline gelmiş olacak. Ve bunu iki lider gerçekleştirmiş olacak.

MACRON: İSLAM KARŞITI DEĞİLİM

* Fransa'yla da bugünkü görüşmemizde. İslam karşıtı anlaşılmaların kendisi açısından yanlış olduğunu, benim İslam'a karşı olmadığın mümkün olduğunu söyledi. Bu süreçte bazı muhalifler bunu uydurdular. Bir dost olarak İslam'a karşı olmam mümkün değil." dedi.

* Vatandaş olarak söylemiyorum ama vatandaş olan olmayan Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var. Bunu Türklerin dışındakileri de katarsak rakam daha da ileri gidebilir. Bu konuyla ilgili olarak da kendisi hassasiyetini ifade etti.