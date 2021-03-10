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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

DHA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 15:30 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP'nin büyük Kurultayı'na katılmayacağı bildirildi.


MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi. AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.
 

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