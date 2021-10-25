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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

ANKARA (AA) |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. 
 
Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli
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