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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
ANKARA (AA)
| 25 Ekim 2021 Pazartesi - 12:36
| Son Güncelleme : 25 10 2021 - 12:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Kabul, saat 14.00'te
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde gerçekleşecek.
ETİKETLER
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Bahçeli
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