Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...



Leyle-i Mevlid’imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/mR9UbVlIfB