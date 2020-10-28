28 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,7450 0.89
USD 8,2890 1.27 ALTIN 499,910 -0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 21:17 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili'nin mübarek olmasını diledi.


Erdoğan, Twitter'dan, Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, "Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim..." dizeleri ve "Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun" mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.
 
Görüntünün sonunda Erdoğan'ın "Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun" mesajına yer verildi.

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili Cumhurbaşkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.