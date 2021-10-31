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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

DHA |  31 Ekim 2021 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 16:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

 

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