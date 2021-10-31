Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
DHA | 31 Ekim 2021 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
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