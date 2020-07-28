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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
AA | 28 Temmuz 2020 Salı - 13:03 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Mersin
'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkan Erdoğan mesajında, şehit askerler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır'ın ailelerine başsağlığı diledi.