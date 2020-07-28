28 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.178 -1.47 EURO 8,1420 0.96
USD 6,9330 1.05 ALTIN 431,480 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Siyaset Haberleri »
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 13:03 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut  ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin  ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. 
 
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkan Erdoğan mesajında, şehit askerler  Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır'ın ailelerine  başsağlığı diledi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan mersin kaza şehit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.