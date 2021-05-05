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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:02 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 19:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı  Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin  hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya  ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.
 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması  gerektiğini belirten Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü,  Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak  devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin  itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.
 
Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle  Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak  gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni  desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya ile iş birliği yapmaya da  hazır olduklarını söyledi.
 

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