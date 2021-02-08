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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

08 Şubat 2021 Pazartesi - 20:08 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesine gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi. 
 
AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizin dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel AB
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