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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

03 Eylül 2020 Perşembe - 19:10 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdenizdeki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı, görüşmede, Doğu Akdenizde Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya
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