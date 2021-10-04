Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
DHA | 04 Ekim 2021 Pazartesi - 21:08 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 21:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti.
- Aleyna, ölmeden önce polise şikayetçi olmuş: 'Ağzımı ve burnumu kapattı...'
- Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti
- HABAŞ, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek
- e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM'den veri sızıntısı oldu mu? Flaş açıklama geldi...
- Facebook muhbirinden şok eden açıklamalar!