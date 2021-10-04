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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

DHA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 21:08 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 21:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Recep Tayyip Erdoğan
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