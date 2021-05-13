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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 0:32 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 0:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Düztepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek bayramlarını kutladı.


İncelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu, 3 bin 480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan,  Düztepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler iftar yaptı.
 
İftarın ardından Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştü.
 
Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin  Ramazan Bayramı'nı kutladı.
 
 "Bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve orada  verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum. Birçok şehitlerimiz  oldu, mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımız oldu Rab'bim şifalar versin  ama sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik  ediyorum, kutluyorum.
 
Zafere artık bir an, bir nebze kaldı ve bu zaferi inşallah beraberce  inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için  gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Çünkü onların ardından verdiğiniz bu mücadele,  özellikle şehitlerimizi rahat kılmıştır. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum,  ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum, yaralılarımıza da şifalar  temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla."
 
Bakan Soylu'ya ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari
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