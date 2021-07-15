Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te! O bölgeye karanfil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Meclis'te düzenlenen şehitleri anma programında katıldı. TBMM'deki törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve bakanlar katıldı.
Erdoğan, bombaların hedefi olan TBMM'de karanfil bıraktı. Törende saygı duruşu yapılırken ve İstiklal Marşı okundu, daha sonra Kur'an tilaveti başladı.
HAKKINI ÖDEYEMEYİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
15 Temmuz destanının 5. yıldönümünde gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kahraman şehitlerimize allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.
O gece vatanına, devletine, milletine, bayrağına, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.
Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN HAİN SALDIRILARDANDIR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulundu.
Şentop'un açıklamaları şöyle:
15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.
O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.
"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"
FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.
Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.