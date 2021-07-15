Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te! O bölgeye karanfil...

HAKKINI ÖDEYEMEYİZ

15 Temmuz destanının 5. yıldönümünde gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kahraman şehitlerimize allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.

O gece vatanına, devletine, milletine, bayrağına, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.

Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN HAİN SALDIRILARDANDIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.

O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.