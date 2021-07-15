Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te! O bölgeye karanfil...
15 Temmuz 2021 Perşembe - 12:17 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 12:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıldönümü nedeniyle Ankara’da bir dizi etkinliğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sebebiyle Meclis'e geldi. İlerleyen saatlerde Şehitler Müzesi’ni açacak olan Erdoğan, şehit ailelerini ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı. Erdoğan, ilk bombanın atıldığı noktadaki anıta karanfil bıraktı.