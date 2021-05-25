Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Şentop'u kabul etti
25 Mayıs 2021 Salı - 19:51 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 19:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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