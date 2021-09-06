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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada birinci ülkeyiz

DHA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada ise birinci ülke olduğunu açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz. Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.
 
 
 

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