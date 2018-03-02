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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malili mevkidaşı Boubacar ile görüştü

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 20:23 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 20:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile baş başa görüştü.


Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya ve  Senegal'deki temaslarını tamamlayarak, ziyaretinin son durağı Mali'de resmi  temaslarına başladı.
 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda iki liderin basına kapalı görüşmesi  yaklaşık bir saat sürdü.

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