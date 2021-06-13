Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OTEL ÖNÜNDE SEVGİ GÖSTERİSİ

Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi. Bu arada, Belçika'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen Filistinli Sadam Oubidat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için otelinin önüne geldiğini söyledi.

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