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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı'nı kabul etti

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)  |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:20 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından, heyetler arası görüşmeye geçilecek.
 
 

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