Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından, heyetler arası görüşmeye geçilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı'nı kabul etti
Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) | 07 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:20 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 14:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
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