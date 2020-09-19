Böylece bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır.

Türkiye'yi geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması çok önemlidir. Bu anlamdaki ülkemizin her adımını engelleme niyetinde olanların işte bu yürüyüşü rayından çıkarma niyeti, asırlık uyanışımızı önleme gayreti vardır. Milletimiz her saldırıda istiklal ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Bu irade nesilden nesile devam edecektir inşaAllah. Son 10 yıldır hedef alındığımız kesintisiz saldırılar esasen ekonomimizi hedef almıştır. Koronavirüs işte böyle bir dönemde dünyanın başına gelmiştir. Ve Türkiye hamdolsun bundan da en az etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.