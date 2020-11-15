Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul' isimli uçak ile bugün saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Türkiye Saati ile 13.25'te Kıbrıs'a indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hazırlıkların yapıldığı havalimanında karşıladı.

Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'taki programa katılıyor.

TATAR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Diğer yandan Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda seçimlerin gerçekleştiği ve Başbakan olarak seçime giren ve seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkan Ersin Tatar'a da hayırlı olsun ziyareti olacak.