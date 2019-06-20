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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin haklarını kimse gasp edemez

AA |  20 Haziran 2019 Perşembe - 21:58 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 0:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman’ın sorularını yanıtladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 23 Haziran seçiminin ardından havalimanında  yaşanan olayı yargıya taşıma kararlılığında olduğunu belirterek, "(İmamoğlu  seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi  aşmazsa zaten görevine de devam eder." dedi. 

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih  Nayman'ın moderatörlüğünde düzenlenen sosyal medya ve televizyon ortak yayınında  gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

31 Mart seçimine ilişkin soru üzerine Erdoğan, itirazlar neticesinde  29 binden 13 bine düşen bir neticenin söz konusu olduğunu, bu durumun ister  istemez kendilerini itiraza sevk ettiğini, bu itirazlar neticesinde de YSK'nin  seçimin yenilenmesi kararını aldığını hatırlattı.

Tüm sandıklara yönelik sayım talepleri yerine gelmiş olsaydı, bugün  belki de bu seçimin olmayacağını ifade eden Erdoğan, itirazlar neticesinde 16 bin  gibi bir farkın ortaya çıktığını, burada ciddi bir suistimalin olduğunu söyledi.

YSK'nin kararını vermesinin ardından 23 Haziran'da seçime gidileceğini  belirten Erdoğan, geriye kalan iki günde pazar gününe hazırlıkları yapacaklarını  ifade ederek, bu hazırlıkların İstanbul seçimi için hayırlara vesile olmasını  dile getirdi.

Burada "Acaba Batı, bununla niye bu kadar ilgileniyor?" konusunun  düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün, yabancı basınla bir toplantım  oldu. Bazı basın mensupları İstanbul seçimlerini sordu. İlgilenmeleri tabii  manidar. 31 Mart seçimlerinde çok çok ciddi saldırılar da oldu. Hele hele Yunan  basını bu işin üzerine çok farklı gitti." diye konuştu.

YSK'nin kararını verdiğini, ona da en büyük saldırıyı ana muhalefetin  yaptığını anlatan Erdoğan, "YSK üyelerine önce çok güveniyorlardı. Daha sonra  çete olarak nitelemeye başladılar. Pazar günü seçime gidiyoruz. Netice ne çıkarsa  ona hep birlikte başımız, gözümüz üstüne diyeceğiz ve geleceğe yöneleceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

"Valimiz bu işi yargıya taşıma kararlılığında"

Ordu Havalimanı'nda yaşanan olayın hatırlatılmasının ardından  yöneltilen "Sandık ve milli iradeyle var olmuş bir siyasi lidersiniz. Burada  sanki seçilse bile başkanlık verilmeyecek gibi bir algıdan söz ediliyor. Bu algı  doğru bir algı mıdır? Bu konuda yaklaşımınız nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, şu  yanıtı verdi:

"Burada hukuki durum ne ise bu küfrün karşılığı ne ise bununla ilgili  olarak Sayın Valimiz kendisine yapılan küfürle ilgili olarak, bu işi savcılığa,  yargıya taşıma kararlılığında. Sağ olsun burada seçimin ardından bu savcılık  müracaatını yapma ferasetini de gösterdi. Burada kararı kim verecek? Yargı  verecek. Yargı bu konuyla ilgili olarak, yani bu ülkenin valisine 'it' demenin ne  olduğunun yasal olarak kararını verecek merci odur. Burada zaten yasalarımızda  bir ilin valisine, yöneticisine bu tür küfürlerin karşılığı oralarda belli. Kaç  yıldan kaç yıla, bu belli.

Ben burada büyük bir ispat yapacağım. Ben İstanbul'un büyükşehir  belediye başkanıydım değil mi? Bu daha belediye başkanı seçilmeden böyle bir şey  yaptı. Ben İstanbul'un büyükşehir belediye başkanıyken okuduğum bir şiir  sebebiyle mahkum oldum. Bu mahkumiyetimle benim elimden belediye başkanlığımı  aldılar mı? Aldılar. Bu ise henüz belediye başkanı olmadan, bir ilin valisine  küfrediyor. Ben küfretmedim. Devletin resmi yayın organlarında yer alan bir şiiri  okudum ve bundan mahkumiyet aldım 10 ay. 4 ay 10 gün yattım. Ama elimden neyi  aldılar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevine girmeden bir süre önce Ahmet Hakan  ile Feshane'de bir program yaptığını ve Hakan'ın kendisine "Sizin yerinize  gelecek olana kefil misiniz?" sorusunu yönelttiğini anlattı. Erdoğan, bu soruya  "Siyasette babam bile olsa, kefil olmam. Ama ekonomik olarak gücüm neye yeterse o  kadarına kefil olurum." dediğini aktardı.

"Belli süreyi aşan bir cezayı alması halinde düşecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir. Siz,  bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir  Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım. Onu yedirtmem.  Polislerimize aynen orada yanındaki bir başkası 'şerefsizler' diye hitap ediyor.  Bu polisler kim? Yarın eğer sen buranın başına geçecek olursan bunlar senin  koruman olacak. Sen bu korumalarına 'şerefsiz' dedirtiyorsun.

Bunların en iyi bildiği iki şey var. Algı operasyonu yapmak ve  mağduriyet maskesi giymektir. Devletin valisine hakaret edeceksin, polisin  üzerine yürüyüp küfür edeceksin. Sonra mağdur edebiyatı yapacaksın, böyle bir şey  olmaz. Bu, hukuk içinde olacak olan bir şey. Benim orada zaten yapamaz dediğim  bir şey yok. Yargı böyle bir şeyi verdiği takdirde, vermesi halinde zaten bu  düşer. Hele hele bir konu var ki o da şudur, özellikle bu tür yargı süreci içinde  belli bir süreyi aşan bir cezayı alması halinde bu düşecektir. O süreyi aşmazsa  zaten görevine devam eder."

"Benim nasıl düştüyse, onun da belediye başkanlığı düşer"

Bu sürecin, seçildikten sonra valinin savcılığa müracaatı ile  başlayacak olan bir süreç olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bu da görevi ihmal değil, görevi kötüye kullanmaktır. Göreve gelmeden  bu işi yapması suretiyle o cezayı aldığı anda bir defa bu benim kanaatimdir,  yargı da bu kararı verirse, belediye başkanlığım benim nasıl düştüyse, onun da  belediye başkanlığı düşer. Ben yaşadım çünkü. Ben yaşadığımı söylüyorum. Bana bu  cezayı verdiler. Şiir okuduğum için verdiler. Belediye başkanlığım 4 yıl 6 ay  gibi bir süre geçmişti, düştü. Benden sonra seçim yapıldı mecliste, bir başka  arkadaşımız başkan seçildi. Onunla süre tamamlandı."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Havalimanı'nda valiye yapılanların görsel  ve yazılı kayıtlarını gördüklerini anlatarak, "Halk şunu da söylüyor; 'Bir  Cumhurbaşkanı olarak siz, valinizin izzetini korumayacak mısınız, valinize sahip  çıkmayacak mısınız, valinizi böyle ortada bırakacak mısınız?' Bırakamayız. Ona da  sahip çıkmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır." dedi.

"'Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak' dediler"

"Sisi mi Binali Yıldırım mı? dediniz. Ne demek istiyorsunuz Sisi mi  Binali Yıldırım mı derken?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Mursi, içeri alındıktan kısa bir süre sonra CHP'nin trolleri benimle  ilgili şu başlıkları atmaya başladılar; 'Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak'  dediler. Bu sürekli olarak devam etti. Şimdi de yine aynı şekilde Mursi, adeta  orada 20-25 dakika çırpınırken en ufak bir müdahale olmadığı halde, yine bu  troller devreye girdiler, 'Erdoğan'ın akıbeti de aynen Mursi gibi olacak'  dediler.

Şu anda benim pazar günü ile alakalı şeyim, bir zihniyet çatışmasında  bir tarafta Sisi taraftarları var zihniyet olarak ki bunlar Erdoğan'ı oraya  oturtuyorlar. Bir tarafta Binali Bey'in durumu var. Binali Bey'in durumu da benim  bir belediye başkanı adayım olarak bizler de Mursi zihniyetini bunların  anlayışına göre temsil etmiş oluyoruz."

Böyle bir anlayışla pazar günü seçime gidildiğini ifade eden Erdoğan,  "31 Mart seçiminde nasıl bir benzetme yapıldı, Yunan gazeteleri nasıl devreye  girdiler? Tüm bunlar zihniyet çatışmasının ortaya çıkışıdır. Yoksa bir kişinin,  bir kişi olarak benzemesi değil, zihniyet olarak benzemesidir. Bu zihniyet  benzetmelerini yapmak suretiyle, siyaseti veya siyasi düşüncelerimizi  güçlendirmek durumundayız. Bu incelikleri ciddi manada ayrıştıralım ki işi bir  yere vardıralım. Çünkü işin neticesi buraya gelecektir." dedi.

Bugün Batı basınının, kendisine saldırdığını ifade eden Erdoğan, "Bir  zihniyet meselesinden dolayı saldırıyor. Hele hele Alman medyasının sürekli  olarak saldırılarının arkasında bakıyorsunuz FETÖ, PKK, DHKP/C var. Bütün bunlar  ciddi manada neyin nereye oturduğunu göstermesi bakımından çok manidardır.

Yayında objektif bir yönetim anlayışının olmadığını söyleyen Erdoğan,  "Dakikalardan, soru soruş şekillerine varıncaya kadar, ciddi bir tarafgirlik söz  konusuydu ve bu tarafgirlikle kalmayıp bir de tabii sonradan o soru soruş  şekillerinde bile bazı tarafgirlikler çok somut  ortaya çıkıyordu." dedi.

Erdoğan, söz konusu yayında moderatörün CHP adayına "Başkan", Binali  Yıldırım'a ise "başkan adayı" diye hitap ettiğini ifade ederek, "Bu çok çok  önemliydi. Canlı yayın boyunca iki adayın konuşma süresinde eşitsizlik göze  çarptı. O da çok önemliydi. İki adayın konuşma süresine baktığımız zaman güya çok  dikkatli takip edilmesine veya 'buna ben çok dikkat edeceğim ve her iki adaya da  bu noktada dikkatli süreleri kontrol edeceğim' demesine rağmen bunlara dikkat  edilmemiştir. Eşit süre verilmedi. Mesela Sayın Yıldırım'a bütün bu süre içinde 4  dakikada az süre tanımıştır. Bunların hepsini dakika dakika bizler masaya  yatırdık. Çok daha ilginç bir şey, Sayın Yıldırım'ın sözleri zaman zaman kesilmiş  ama rakibinin ise böyle bir sıkıntısı olmamıştır. Burada da yaptığımız tespitler  de şu, burada rakamları göstererek özellikle 10 kez CHP adayının müdahaleye  uğradığını görüyoruz ama Yıldırım'ın 26 kez sözü kesildi. Halbuki bir moderatör  olduğunda konuşmacılar, konuşması ne kadar fazla kesilirse o da oradaki iradesini  veya sunumunu o değerini kaybeder ve o akış ortadan kalkar. Burada da bunu  maalesef yaşadık ve gördük." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdan 3 gün önce bir otelde moderatörün  CHP adayıyla  görüştüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Birisi diyor ki, '5 dakika, 10 dakika görüştük', öbürü '15 dakika  filan' sonunda iş ortaya çıktı, 45 dakika bunların orada  görüşmesi var.  45  dakika orada görüşürken de bütün doneler, ne tür sorular  sorulacak ki bu tamamen  bir soru çalma sanatıdır. Bu, tamamen FETÖ'cülerin işidir. Çok ilginçtir,  moderatör soruyu soruyor, sorduktan sonra da oradan, o başlıklara göre o karton  çıkarılıyor o gösteriliyor. Bu denli bir hırsızlık olur mu?  Böyle de 'çok doğru,  çok adil bir moderatörlük yaptım' nasıl diyeceksin? Bunlar dersi 45 dakika  çalıştılar, soruları vesaire hepsi. O kutucukların da hepsinin biz resimlerini  aldık ve orada bu resimler nasıl çekildi, nasıl bunlar önceden hazırlandı...   Çünkü soru soruluyor ve soru sorulduğu anda hemen bu çıkıyor ve cevabını da ona  göre veriyor. Şimdi bu adil bir tartışma olamaz. Nitekim adil olmaktan çıktı.  Tabii bu hem siyasi, hem ahlaki değerlere ters bir tartışma halini aldı. Ben  mesela Sayın Dündar'la Baykal döneminde bizim bir tartışmamız olmuştu ve biz o  tartışmamız da CHP adına Sayın Tan'la görüşmüştü, Uğur Dündar'la benim adıma Ömer  Çelik Bey görüşme yaptı. Ve her ikisiyle de görüşmeler yaptı, konuştular  vesaire... Ondan sonra biz programa çıktık ve hakikaten çok da güzel bir tartışma  oldu. Daha sonra değerlendirmeler noktasında da gayet güzel değerlendirmeler  yapıldı. Ama hiç buna benzer olumsuz şey de o zaman olmadı."

"Bir moderatörün ne soracağı belli olabilir mi? Sürpriz bir soruyla  moderatör karşınıza çıkabilir. Sürpriz soruyla karşımıza çıkınca ne  yapacaksınız?" diyen Erdoğan, "Şimdi nedir? Bu, bir moderatör olarak kendini  bitirmiştir. Bundan sonra kalkıp da bu tür şeyler de...  Mesela bana da soruldu  'Ne yapalım' diye ben farklı isimler vermiştim ama bu isimler adaylar tarafından  herhalde makul karşılanmadı ve iş bu noktaya geldi. Şimdi tabii öyle veya böyle o  akşamki tartışmanın da hasılasını pazar günü sandıklarda göreceğiz. İster  buralarda hırsızlıklar, şunlar bunlar olsun. Öyle veya böyle bu netice kendini  çok açık net zaten gösterecek." diye konuştu.

"Girmeyişimin sebebi bu tür endişeler"

Gazeteci Uğur Dündar'la yaptıkları görüşmeden bu yana böyle bir şeye  hiçbir zaman girmediğini anlatan Erdoğan, "Neden girmediniz?" sorusu üzerine  şöyle devam etti:

"Girmeyişimin sebebi bu tür endişeler. Çünkü her şeyde maalesef bir  sıkıntı, bir bozukluk var. Artık ideolojik yaklaşımlar bu tür tartışmaları  bozuyor. İdeolojik tartışmalardan arındırılmış acaba bir tartışma olabilecek mi?  Yoksa ben o zaman ki daha yeni bu sürecin içerisindeydim. Sayın Baykal benden çok  çok deneyimli, tecrübeli bir lider olmasına rağmen biz onunla o tartışmayı yaptık  ve herhangi bir sıkıntı şu, bu yaşanmadan böyle bir tartışma yaptık. Bugün de,  yarın da artık belli bir deneyime sahip bir lider olarak ben herkesle bu tür  müzakerelere, tartışmalara girerim. Bütün mesele, işte şimdi burada da gördüğümüz  gibi bir moderatör olayındaki neticedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında Binali Bey'in performansını  yeterli bulup bulmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk, derinlik var. Kalkacaksın İDO  genel müdürü olarak yola çıkacaksın, ondan sonra milletvekili olacaksın ve 10-11  yıl Ulaştırma Bakanlığı yapacaksın, öbür taraftan Başbakanlık ardından Meclis  Başkanlığı... Şu anda bu ülkenin 81 vilayetinin her yerinde, yollarından,  altyapısına, üst yapısına varıncaya kadar kadar, havalimanına varıncaya kadar  Binali Bey'in Başbakanlığım döneminde elinin değmediği yer yok."

Ekrem İmamoğlu'nun,  "25 senede İstanbul'da ne yaptınız?"  dediğini  aktaran Erdoğan, "İnsanın gözü arsa artık bunu görecek. Ama gözü var da  görmüyorsa artık buna benim diyeceğim bir şey yok. Sen kalkıp da İstanbul'da  Avrasya Tünelini görmeyecek misin? Marmaray'ı görmeyecek misin? 29 Ekim 2013'ten  bu yana 350 milyon insan geçti. Öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü,  Osmangazi Köprüsü. Bütün bunlar şu anda İstanbul için bitirilmiş olan yatırımlar.  Kadıköy Söğütlüçeşme'den kalkan şu andaki metrobüsler  Beylikdüzü'nü geçiyor,  oraya kadar ulaşıyor. Bunları yapan yine aynı şekilde AK Parti belediyeciliğidir.  Hepsinden öte şu anda dünyanın neredeyse ilk üçü içerisinde yer alan bir   İstanbul Havalimanı'nı yine Binali Bey'in Ulaştırma Bakanlığı döneminde biz  başlattık. Almanya'da Berlin Havalimanı 17 yıl oldu, hala bitirilemedi. Ama  bizimki 5 yılda bitti ve şu anda bazı eksikler var, bu eksikler de bittiği andan  itibaren bizim havalimanımız belki de dünyanın bir numaralı Havalimanı haline  gelecek." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın vaatlerine hiç girmeyeceğini anlatan Erdoğan,  "Çünkü yaptıkları zaten yapacaklarının şu anda teminatı durumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP adayının İstanbul'da ücretsiz ve indirimli  su vaadinin olduğunu anlatarak, "İstanbul'u suya kavuşturan bu fakir. Benim   döneminde Istranca Dağları'nı deldik İstanbul'a suyu getirdik. Öbür taraftan  Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik bu da yetmez dedik, boğazın altından boru oraya  yerleştirildi ve Anadolu Yakası'nda sıkıntı olursa Avrupa Yakası'ndan oraya suyu  pompaladık. Avrupa Yakası'ndan olursa Anadolu Yakası'ndan bu tarafa suyu  pompaladık. Bunu da hallettik."  ifadelerini kullandı.

"Şimdi çıkmış israftan bahsediyor"

Haliç'i temizlediklerini ifade eden Erdoğan,  şunları kaydetti:

"Haliç'ten çıkardığımız çamuru Alibeyköy'de bir taş ocağına pompaladık  ve o çamur orada 650 bin metrekarelik bir alanı orada oluşturduk. Şimdi orada  oyun parkı var. Bunları biz o belediye başkanlığımız döneminde yaptık. Şimdi  çıkmış israftan bahsediyor. Bütün bu yatırımlar öyle durup dururken olmadı ki ve  ben 2,5 milyar dolarlık borçla devraldım. 1 milyar 250 milyon dolar borçla  devrettim. Bütün bu dediğim yatırımları da yapmak suretiyle."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı görevinden  sonra Başbakanlığı döneminde de sürekli İstanbul'daki AK Parti belediyesini de  hiçbir zaman ihmal etmediğini anlatarak, "Ama arkadaşlarımın hepsi de zaten  başarılı bir belediyecilik sergilediler. Bunları görmek lazım. Ama tabii buraları  bilmiyor, görmediği için 'bir şey yok' diyor. Bizim hemen hemen her ilçemizde  muhakkak kültür, kongre merkezleri var. Bunlarda her türlü yarışın içindeyiz."

"Sayıştay, Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği şekilde bir raporları  olmadığını açıkladı. Sizden sonraki dönemde bir israf var mı?" şeklindeki soru  üzerine, kendi döneminde 8,5 milyon olan İstanbul'un nüfusunun şu anda 15 milyonu  aştığını söyledi.

1994-1999 arasında maliyetlerle şu an şehrin alt ve üst yapısı için  harcamaların aynı bedelle olamayacağını ifade eden Erdoğan, yatırımın bedel ve  maliyetlerinin, altyapı konusunda yapılacakların da arttığını kaydetti.

Erdoğan, belediye başkanlığını aldığında kentte kavşak, alt geçit  olmadığını, sonrasında bunların yapılmaya başlandığını, kendisi 19-20 tane  yaptıysa, arkasından gelenlerin bu tür düzenlemeleri artırarak devam  ettirdiklerini vurguladı.

Kendi dönemindeki İkarus adlı Macar otobüslerinin çok kötü olduğunu,  millet için daha modern otobüsler alındığını, kendisinden sonra da metrobüs  sisteminin kurulduğunu belirten Erdoğan, hafif metronun kolay olduğunu, diğer  metronun ise hem zaman aldığını hem de maliyetlerinin çok yüksek olduğunu  söyledi.

Erdoğan, İstanbul'da her tür metro yatırımının gerçekleştiğini,  Üsküdar- Çekmeköy arasındaki metronun uzaktan kumandayla gittiğini, bunun da  Marmaray'la bütünleştiğini dile getirerek, yine Kadıköy'den Kartal'a metro  sisteminin kurulduğunu, Mecidiyeköy'den havalimanına kadar yapımının devam  ettiğini anlattı.

"Beni en çok etkileyen çöp, çukur ve çamurdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar, bunların israf dediği kalemlerle  yapılan yatırımlar... Sayıştay böyle bir tespit yapmadık, dedi. Ama  Beylikdüzü'nde böyle bir tespiti yaptıklarını da yine Sayıştay kendisi açıkladı.  Yani yalan üzerine bu işler bina edilmez. Hele hele belediyecilikte bu tür  yalanlara başvurmanın çok da faydası yok." diye konuştu.

Erdoğan, anlattıklarından İstanbul'a olan aşkının anlaşılması  gerektiğini söyledi.

"6,5 milyon eve doğal gaz girdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini en çok etkileyen şeyin çöp, çukur ve  çamur olduğunu, İstanbul gibi bir şehre bunun asla yakışmadığını belirterek,  şehirde çöp dağlarının yükseldiğini, göreve gelmeden önce Ümraniye'deki çöplüğün  patlamasıyla 39 kişinin öldüğünü anımsattı.

Bunun kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam  etti:

"Çöpten İstanbul'u temizlemek benim en önemli idealimdi. O arada  İstanbul'da Habitat 2 toplantısı vardı. Toplantının sonuç bildirgesinin içerisine  dünyanın en temiz şehirlerinden bir tanesi olarak İstanbul girdi. En kirli şehir,  çöp dağlarıyla olan böyle bir şehri en temiz şehir haline çok kısa süre  içerisinde getirdik. Bununla kalmadık. En önemli sorun suydu. Su konusunda da  Veysel Eroğlu İSKİ'nin başında çok başarılı bir performans ortaya koydu. Su  konusunda İstanbul'un sorununu 1-1,5 yıl içerisinde çözmeye başladık. Küvetlerin  içerisinde sular, benzin istasyonu gibi su istasyonlarının kurulduğu bir şehirdi  İstanbul. İstanbul'da hava kirliliği korkunçtu. Hava kirliliğini aşmak için Sözen  döneminde İstanbul'da 50 bin eve doğal gaz gitmişti. Ben görevden ayrıldığımda  İstanbul'da 1 milyon 250 bin eve doğal gazı götürdük. Maske takıyordu İstanbul  halkı, gazeteler maske dağıtıyordu. Şu anda 6,5 milyon eve İstanbul'da doğal gaz  girmiş durumda 1994'ten bu yana. İstanbul'da hava kirliliği diye bir şey artık  kalmadı."

"Ülkemizde sağlam bir belediyecilik anlayışını kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aradan çok uzun bir zaman geçtiği  için insanların bu anlattıklarını hatırlamadığına, birçok kişinin bunları hayal  edemediğine, artık insanların beklentilerinin yükseldiğine ilişkin soru üzerine,  ailelerin İstanbul'un eski hallerini çocuklarına ne kadar anlattıklarını  bilemediğini söyledi.

Gençler için de bunların bir ütopya olduğunu ifade eden Erdoğan,  üniversitelerdeki harcı kaldırdıklarını ancak üniversite gençliğine bunları  söylediğinde önemsemeyeceğini anlattı.

Erdoğan, şu anda üniversite gençliğinin 1994 ve şu anda ülkenin ne  durumda olduğunun değerlendirmesini yapmadığını dile getirerek, "O bir kırılma  noktasıydı aslında. Siyasi hayatta bir dönüm noktası. Ülkemizde sağlam bir  belediyecilik anlayışını kazandırdık ve ondan sonra tırmanış, yarış, rekabet  başladı yerel yönetimlerde." dedi.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri olduğunu belirten  Erdoğan, "Düşünüyorum, acaba bu vaatler doğru mu? Bunları vadetmekle mi biz  gençliği yanımıza çekeceğiz? Bakıyorsunuz, otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz  internet falan, acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Ben  belediyeciliği bununla tanımlamayı çok çok gerçekçi bulmuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, belediyecilik denildiği zaman gençliğin yaşam koşullarının da  düzeltilmesi için çalışmalar yapılabileceğini ifade ederek, Binali Yıldırım'ın  özellikle "yarı istihdam" diye söz ettiği projenin Çin'de de farklı uygulamaları  olduğunu söyledi.

Buna örnek veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela, yarım gün okuldasınız, yarım günden sonra Samsung firmasına  gidersiniz, çalışırsınız. Size firma karşılığında belli bir bedel öder. Bu hem  stajdır hem de ücreti öyle alırsınız. Türkiye'de teknoparklar oluşturduk,  Teknoparklarla devlet olarak biz bu işi yapmalıyız, yapıyoruz ama belediyeler de  bunu aynı şekilde, diyelim ki İstanbul bu işe müsaittir, her büyükşehir için  konuşamayız. İstanbul için sanayi kuruluşlarında buna benzer yarım gün istihdamla  bunun adımlarını atmakta fayda var. Çalışmadan belli bir parayı ödemek zaten şu  anda yasal değil. Bunlar da gençliğimiz çok farklı bir yere doğru kaydırır diye  düşünüyorum."

Erdoğan, belediyeciliği bütüncül bir şekilde ele alıp, kentsel  dönüşüm, değişim, çevre dostu şehircilik gibi alanlarda bazı adımlar atılmasının  önemini vurguladı.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını, artık İstanbul'a  gelenlerin kentte turizm yatırımı yapmak için yer istediğini belirten Erdoğan,  "Belediyeciliği buralara özellikle kaydırmamız lazım. Belediyecilikte mimaride  çok farklı bir süreci yakalamamız, kentsel dönüşümle beraber yapılaşmayı nasıl  yapacağımızın üzerinde durmamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğan, anaokulundan itibaren üniversiteye kadar halka dokunacak  somut uygulamaların esas alınması gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1994 Türkiye'de sadece belediyecilikte değil  siyasette de bir kırılma noktasıdır. Onu başardığımız için bizim 1994 ruhunu  yeniden yakalamamız gerekiyor. O dönemde kurduğumuz gönül köprülerini  sağlamlaştırmamız lazım." ifadesini kullandı.

O yıllarda birlikte yola çıktıkları, birlikte mücadele ettikleri gibi  aynı beraberlik ruhunda yeni bir anlayış ve yeni bir rotayla 2023'ü çizdiklerini  anlatan Erdoğan, "2023'e yeni dönem belediyecilik anlayışımızla yürümemiz lazım."  şeklinde konuştu.

Erdoğan, şehir planlamacılığı, mahalle temelli kentsel dönüşüm, çevre  dostu şehircilik gibi kritik alanlarda mimarinin korunduğu, şehir ruhunun  yaşatıldığı, eski mahalle kültürünün oluşturulduğu anlayışa gidilmesi gerektiğini  kaydetti.

"Bir belediye özgürlük konusunda ne yapabilir?" diyen Erdoğan, bunun  merkezi yönetimin görev sahasında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Merkezi yönetimler bu işin önünü açarsa burada özgürlük mücadelesi  kazanılır. Bir belediyenin kalkıp da özgürlükle ilgili bir yasal düzenleme yapma  hakkı var mı? Yok ama şu anda Türkiye'de biz, gerek anayasal gerek yasal olarak  özgürlükler konusunda her türlü yasal düzenlemeleri yapmış bir iktidarız. Şunu  söylemeleri lazım, ne var ki orada özgürlük yok? Hangi alanda? Biz göreve geldik,  Türkiye'de benim Kürt kardeşlerim, acaba semtlerinde radyo, televizyon şu ya da  bu, bu tür şeyler kullanabiliyor muydu? Kullanamıyordu. Propagandalarında böyle  bir şey yapabiliyor muydu? Yapamıyordu. Cezaevinde oğlunu ziyarete giden bir Kürt  anne evladıyla Kürtçe konuşamıyordu. Sokaklara vesaire bu tür isimleri  veremiyorlardı. Bizim gelişimizle bütün bunları yapar hale geldiler mi? Geldiler.  Parlamentoda temsilcileri var mıydı? Partilerini kurarak Parlamentoya da girdiler  mi? Girdiler. Parlamentoda ilk üç sırada yerlerini aldılar. Böyle bir konuma  geldiler. Tabii bütün bunlarla beraber, bu özgürlüğü bunlar yasalar içerisinde  gerekli şekilde maalesef kullanmadılar, kullanmıyorlar. Yasa ne müsaade ediyorsa  sen de onu yapacaksın."

"Batı'da ne varsa orada da o olacak"

İmamoğlu'nun özgürlükler noktasında, "Şu özgürlük yok, bunu  getireceğiz" demesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bunların böyle bir şey  söylediği yok. Sen belediyesin, belediyenin bu işlerle ne ilgisi olabilir, ne  alakası olabilir? Kürt kardeşlerimiz şu anda her türlü hakka sahip. Bunun yanında  her kim bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye kalkarsa karşısında  Hükümetimizi bulur. Bunun garantisini defalarca verdim. Hala veriyoruz. Şu anda  Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi  boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur. Bu kadar açık konuşuyorum. Yok. Gidin  şimdi Diyarbakır'a, Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Diyarbakır değişmiştir ve üç  gidiş, üç geliş yollar, gece ışıl ışıl bir Diyarbakır şehri. Mesela Suriçi'ni  mahvetmişlerdi. Her tarafı delik deşik etmişlerdi hendek olaylarında. Kurşunlu  Camisi'ni duman etmişlerdi. Bütün bu hendekler bizim tarafımızdan kapatıldı ve şu  anda Mehmet Özhaseki, o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanımdı, buralar tamamen  kapatıldı, Kurşunlu Camii tamamen halledildi ve şehir içi, Suriçi denilen bölge  tamamen elden geçirildi ve bir diğer taraftan da oralarda özellikle piknik  alanları en geniş anlamda yapıldı ve şu anda Diyarbakırlı oralarda kendine  geldi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Batı'da ne varsa orada da o olacak" diyerek bölgeyi  hizmetler götürdüklerini anlattı.

Özellikle bölgede yaşayan vatandaşların bunu çok daha iyi  değerlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Mesela bir Şırnak, bir  Hakkari'nin bazı ilçeleri aynı şekilde... Düşünün şimdi Hakkari'ye 20 yıl önce  havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? Biz Hakkari'ye Selahaddin Eyyubi  Havalimanı'nı yaptık. Ağrı'ya yaptık, Kars'a yaptık, Iğdır'a yaptık. Bütün  buralar şu anda benim Kürt kardeşlerimin yoğun olduğu yerler değil mi? Bütün  buralarda şu anda bu havalimanları var. Burada Kürtler var, burada HDP ağırlıklı  bir parti, dolayısıyla buralara buraya bu tür yatırımları niye yapayım? Biz böyle bir şey demedik ki? Burası bizim vatan topraklarımız dedik, Batı'da ne varsa  buralarda onlar da olacak dedik ve bu yatırımların hepsini yaptık." diye konuştu.

"Bizde etnik milliyetçilik yok"

Türkiye'de kendilerinden önce 6 bin kilometre bölünmüş yol bulunduğunu  kaydeden Erdoğan, şu anda bu rakamı 24 bin kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bir şeyi gösteriyor, özgürlük noktasında bir defa bizde etnik  milliyetçilik yok. Düşünce özgürlüğü noktasında sıkıntımız yok. İnanç  özgürlüğünde bir sıkıntımız yok. Biz Alevi'si Sünni'si hepsi kendi inancını,  inandığı gibi yaşasın. Kimse etnik bir dayatmanın içerisine girmesin. Kürt'üyle,  Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla hepsi... Nitekim  Şırnak'ta işte bu seçimlerde orada seçimi kazandık ve inanıyorum ki bu  arkadaşımız da Şırnak'ta çok çok başarılı olacak. Aynı şekilde Şanlıurfa'nın  bakın bütün ilçeleri neredeyse bir tanesi hariç hepsi AK Parti dedi. Bunlar bir  sinyal veriyor.

Bir de tabii şu var, neydi o dediğiniz zaman veya Kürt  vatandaşlarımın, kardeşlerimin yaşadığı yerler dediğiniz zaman hemen 'Diyarbakır'  diyorlar. Şu anda Gaziantep, Güneydoğu değil mi? Şanlıurfa Güneydoğu değil mi?  Buraların açık ara birinci partisi AK Parti. Doğu'ya baktığınız zaman  Kahramanmaraş'tı, Erzurum'du, Malatya'ydı bütün buralara baktığınız zaman  buralarda da AK Parti'nin açık ara önde olduğunu görürsünüz. Böyle bir durum var.  Niye? Kucaklıyoruz. Özgürlük noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Çünkü  yaratılanı Yaradandan ötürü sevmeye mecburuz. İnanç özgürlüğü noktasında bir  derdimiz yok. Batı konuşuyor. Gitsin Akdamar Adasına baksın. Oradaki kiliseyi biz  yaptık. Sözde Ermeni soykırımını devamlı bize dayatıyorlar ama orayı biz yaptık.  Aynı şekilde Fener'de Bulgar Kilisesi vardı, Demir Kilise denilir, o Demir  Kilise'yi aynı şekilde biz yaptık. Sayın Merkel benden rica etti, Tarsus'ta yine  onların bir kilise vardı, biz yaptık. Antalya'da turistler için orada yine  sembolik üç farklı mezhebe ait yine biz orada kiliseydi, sinagogdu filan onları  bir arada yaptık. Bu bir mesaj olsun diye bunları yapıyoruz. Buralarda bizim bir  sıkıntımız yok."

 "Ekrem İmamoğlu'nun, HDP'nin eski eş genel başkanlarından  Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları sorulduğunda bunu olumlu karşıladığını, bazı  terör örgütü üyelerinin açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise bu  açıklamaları umursamadığını belirttiğinin" söylenmesi üzerine Erdoğan, şunları  kaydetti:

"Zaten umursamak umursamamak ayrı bir konu ama şu anda dağdakilerin  nasıl açıklamalar yaptığını herhalde biliyoruz. Çok açık ve net Millet  İttifakı'nın adayına destek çağrılarını dağdakilerden zaten 31 Mart seçimlerinde  de izlemiştik, duymuştuk. Bunda da özellikle Demirtaş'ın yaptığı tweet  açıklamalarını, 7 ayrı açıklaması var,  bu 7 ayrı açıklamayı zaten aynı şekilde  bizler de öğrendik. Nereye yapıyor? Çok açık ve net, şu anda CHP'nin adayına bu  desteği açıklıyor. Tabii çok ilginç olan nedir? Burada da Apo'nun yaptığı  açıklamadır."

Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı

Ahmet Hakan'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün basına  yansıyan HDP'nin bu seçimde tarafsız kalması gerektiği yönündeki ifadelerini  hatırlatarak, "Bunun organizasyonunda, İmralı'dan böyle bir açıklama yapılmasında  iktidarın bir katkısı oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şunları  söyledi:

"Olaya ben şöyle bakıyorum, bizim derdimiz o değil, çünkü oralardan  bize ne gelir gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada aslında bir iktidar  mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii  Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma  gösteriyor. Hatta daha da ileri, dağ da bu işin içerisinde. Ben bunu biraz daha  ileri taşıyorum, Avrupa da. Bu süreç içerisinde Öcalan, kendi iktidarını bunların  hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Yani  Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların  kendisine ihanet ettiği inancında ve bu ihaneti sebebiyle de onlara yönelik kesin  tavırları var. Bu süreç içerisindeki yaptığı açıklamada tabii 'Eğer siz beni  destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne  şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi  birinden yana değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız gibi bir havanın  içerisinde."

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın "Ne Millet İttifakı'na ne Cumhur  İttifakı'na destek verin. Bu ittifaklarla işiniz yok" dediğinin belirtilmesi  üzerine Erdoğan, "Böyle bir durum söz konusu. Tabii PKK'nın bir kanadı CHP  adayına destek veriyor. Bir kanadı ne diyor? Üçüncü yol diyor. Şimdi bir de  ortaya çıktı, bu da ilginç. Tabii hamdolsun Cumhur İttifakı'nın, Binali Bey'in  bunların hiçbiriyle ne ilgisi ne alakası yok. Böyle bir zaten şu ana kadar da  verilmiş olan bir mesaj söz konusu değil. Biz sadece Milliyetçi Hareket  Partisiyle kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı ile bu süreci götürüyoruz. Bu konuyla  ilgili olarak da zaten böyle bir desteğin gelemeyeceğini herkes biliyor."

 "Oyuna gelmeyin"

"Öcalan'ın mesajıyla da mı ilgilenmiyorsunuz?" şeklinde araya  girilmesi üzerine Erdoğan, şöyle dedi:

"Ben onun ancak bilgiyi alınca değerlendirmeme onu konu ederim, derim  ki burada bir liderlik mücadelesi var. Bu liderlik mücadelesinde Öcalan,  Demirtaş'a ve dağa mesajlarını veriyor. Bir siyasetçi olarak zaten ister istemez  bu konuların hepsiyle belli bir ilgimiz olur. Ancak burada bir şeyin üzerinde  durmamız lazım o da ben Kürt kardeşlerimin istismarına özellikle üzülürüm. Çünkü  Kürt kardeşlerime soruyorum, bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında  yapıp Meclis'e gönderdiği milletvekilleri sizin bugüne kadar hangi yaranıza  merhem oldu? Böyle bir şey yok ama gidip orada bunlarla beraber iş tutanları  biliyoruz ve bunlar bütün görsel, yazılı medyada hep yer aldı. Yine diyorum ki  özellikle Kürt kardeşlerime yönelik bir mesaj olarak tabii bu daha çok Diyarbakır  Belediyesinin önünde günlerce, haftalarca ağlayan anneler bunlar bana geldiler,  bunlarla dertleştim o zamandan itibaren biliyorum, bu oyuna gelmeyin. PKK'nın  desteğindeki terörden beslenen bu siyasi partilere onların yandaşlarına  oylarınızı vererek zayi etmeyin. İşte eğer hizmetse Güneydoğu'ya da Doğu'ya da bu  hizmetleri getiren hep biz olduk. Onlar ne belediyeleri ne partileriyle, sadece  çukur açtılar, hendek açtılar, binaları deldiler ve sizi orada maalesef bu  ilkelliğe mahkum ettiler. Bunu Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bütün o terör  örgütlerinin çocuklarınızı kaçırıp o mağaralarda ne hale düşürdüğünü bilin  diyoruz."

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