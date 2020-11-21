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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

21 Kasım 2020 Cumartesi - 0:10 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 0:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile G-20 toplantısına ilişkin görüştü.


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Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan erdoğan
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