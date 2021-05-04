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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü!
AA | 04 Mayıs 2021 Salı - 22:33 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 22:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüşme yaptı.
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