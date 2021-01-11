Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama ve aşı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
"Sözde genel başkanı milletimizin irfanına havale ediyoruz"
Türkiye uğradığı tüm saldırılara ve sıkıntılara rağmen kararlılıkla yola devam ettikçe önümüze yeni tuzaklar kurulduğunu görüyoruz. Bunlardan biri de siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleridir. Artık bu ülkede Cumhurbaşkanı milletin yarıdan fazlasının iradesiyle belirlenmektedir, bunların derdi milletledir. Bunlara oy vermeyen öğretmen sözde öğretmendir, muhtar sözde muhtardır, hakim sözde hakimdir.
Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.
Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor.
"2023 hedeflerine ulaşmayı engelleyemeyecekler"
Cumhurbaşkanı olarak yasama yürütme ve yargı gücünü milletimizi bu tehditlere karşı seferler etmek anayasal vazifemizdir. Ülkemizi yeniden kendi güdümlerine sokmak için kimi zaman darbecileri kimi zaman ekonomik tetikçileri kullandılar. Buna rağmen Türkiye'yi dize getiremeyenler, siyaset ve toplum mühendisliğine sarıldılar. Açıkça diyorum ki başaramayacaksınız.
Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 2023 hedeflerine ulaşmayı engelleyemeyecekler.
Bu yıl mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar ülkemizi kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır. Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor, her alanda tasarrufla hareket etme mecburiyetindeyiz. Sulama tesislerinin inşasına hız veriyor ve yer altı barajlarının inşasına başlamış bulunuyoruz.
Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir.
Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili açıklama
Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür şekilde azaltmayı başardık. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Kalıcı bir çare bulana kadar tedbirleri sürdürmeye mecburuz. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.
Perşembe ya da cuma aşılama öncelik sırasına göre başlayacak
Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek perşembe veya cuma başlayacak. En önemlisi kendi aşımızı gelişme çalışmalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin üstesinden geleceğiz.