Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama ve aşı açıklaması!

Tüm Türkiye merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür şekilde azaltmayı başardık. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Kalıcı bir çare bulana kadar tedbirleri sürdürmeye mecburuz. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi. Öte yandan aşılama ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek perşembe veya cuma başlayacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Dünyayı etkileyen sıkıntılar nedeniyle geçen yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Koronavirüs salgının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla yeni duruma hazırladık.

Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere destek programı başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı.

Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsa mız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık. Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir.

Haziran ayında başlayan normalleşme adımlarıyla hızlıca toparlanan bir döneme girdik.

Ekonomimizdeki bu havadaki olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızdaki ciddi daralmalara rağmen 2020'yi oldukça iyi tamamladık.

Kardeniz'deki doğal gaz keşfimiz ise geçtiğimiz yılın ekonomimize en güzel armağanı oldu. Pek çok alanda hedeflerimize uygun adımlarla kararlılığımızı ortaya koyduk. Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz.

"Sözde genel başkanı milletimizin irfanına havale ediyoruz"

Türkiye uğradığı tüm saldırılara ve sıkıntılara rağmen kararlılıkla yola devam ettikçe önümüze yeni tuzaklar kurulduğunu görüyoruz. Bunlardan biri de siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleridir. Artık bu ülkede Cumhurbaşkanı milletin yarıdan fazlasının iradesiyle belirlenmektedir, bunların derdi milletledir. Bunlara oy vermeyen öğretmen sözde öğretmendir, muhtar sözde muhtardır, hakim sözde hakimdir.

Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor.

"2023 hedeflerine ulaşmayı engelleyemeyecekler"

Cumhurbaşkanı olarak yasama yürütme ve yargı gücünü milletimizi bu tehditlere karşı seferler etmek anayasal vazifemizdir. Ülkemizi yeniden kendi güdümlerine sokmak için kimi zaman darbecileri kimi zaman ekonomik tetikçileri kullandılar. Buna rağmen Türkiye'yi dize getiremeyenler, siyaset ve toplum mühendisliğine sarıldılar. Açıkça diyorum ki başaramayacaksınız.

Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 2023 hedeflerine ulaşmayı engelleyemeyecekler.

Bu yıl mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar ülkemizi kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır. Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor, her alanda tasarrufla hareket etme mecburiyetindeyiz. Sulama tesislerinin inşasına hız veriyor ve yer altı barajlarının inşasına başlamış bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir.

Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili açıklama

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür şekilde azaltmayı başardık. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Kalıcı bir çare bulana kadar tedbirleri sürdürmeye mecburuz. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.

Perşembe ya da cuma aşılama öncelik sırasına göre başlayacak

Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek perşembe veya cuma başlayacak. En önemlisi kendi aşımızı gelişme çalışmalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin üstesinden geleceğiz.