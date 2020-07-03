Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu
AA | 03 Temmuz 2020 Cuma - 21:23 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 21:23