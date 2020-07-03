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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 21:23 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 21:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün,  insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı  suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin  tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna  kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
 
 

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